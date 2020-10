Jeden z największych krakowskich biurowców pod skrzydłami zarządcy

Tischnera Office to nowoczesny obiekt biurowo-usługowy klasy A posiadający certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. Obiekt powstał w dzielnicy Podgórze, 5 km od centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie autostrady A4 oraz 20 minut jazdy samochodem od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II.

Budynek oferuje blisko 33 637 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i usługowej na 10 kondygnacjach oraz 671 miejsc w parkingu podziemnym. Tischnera Office to jeden z najbardziej zielonych biurowców w Krakowie. Budynek zapewnia najemcom od 3. piętra aż do ostatniej kondygnacji dostęp do zielonych tarasów w układzie kaskadowym, które zajmują ponad 1,6 tys. mkw.

– Tischnera Office to pierwszy projekt Cavatiny w naszym portfolio. Cieszymy się, że kolejny lider polskiego rynku nieruchomości zaufał Colliers i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie poszerzać się o kolejne obiekty. Tischnera Office to ósmy przejęty przez Colliers w tym roku budynek, z czego drugi w Krakowie. Łącznie nasza firma zarządza 103 801 mkw. powierzchni biurowej w stolicy Małopolski – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner i dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International.

Cavatina Holding posiada portfel inwestycji wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni 500 tys. mkw. Spółka działa w 7 największych polskich miastach i posiada obecnie 24 aktywne projekty.