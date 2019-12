Jeden z pierwszych najemców Warsaw Spire zostaje na dłużej

Daftcode specjalizuje się w tworzeniu biznesów technologicznych. W ciągu ostatnich ośmiu lat firma wypuściła na rynek kilkanaście globalnie operujących przedsiębiorstw, działających m.in. w obszarach płatności, sztucznej inteligencji czy edukacji technologicznej. W portfolio Daftcode znajduje się także sieć DaftCafe, która obecnie liczy 6 kawiarni w Warszawie. Obydwa podmioty były jednymi z pierwszych najemców obiektu Warsaw Spire.

Pod koniec 2019 roku Daftcode zdecydował się przedłużyć wynajem biura ulokowanego na całym 40. piętrze Warsaw Spire, na przestrzeni liczącej blisko 1750 mkw. Renegocjowano także najem przestrzeni handlowej na parterze, liczącej 230 mkw. Tak jak w poprzednich latach, będzie tu funkcjonować flagowa kawiarnia DaftCafe. Nowe umowy dla Daftcode i DaftCafe będą obowiązywać przez kolejne 5 lat.

– Warsaw Spire to jedna z najnowocześniejszych inwestycji deweloperskich w Europie, która – podobnie jak Daftcode – w swoim DNA ma wpisaną innowacyjność i zamiłowanie do technologii. Twórcom kompleksu udało się na nowo zdefiniować to, jak powinno wyglądać centrum biznesowe Warszawy, dzięki czemu wieża przy Rondzie Daszyńskiego stała się symbolem dynamicznie rozwijającej się stolicy – mówi Jędrzej Szcześniak, współzałożyciel Daftcode.

Warsaw Spire łącznie oferuje ponad 71 tys. mkw. powierzchni pod wynajem. Biurowiec usytuowany jest przy Rondzie Daszyńskiego, przy przystanku II linii metra. Właścicielem Warsaw Spire Tower jest austriacki inwestor IMMOFINANZ.

- Miło nam, że Grupa Daftcode doceniła prestiż miejsca oraz jakość budynku i oferowanych w nim usług, podpisując przedłużenie swojej umowy w naszej wieży Warsaw Spire. Cieszymy się, że najemca pozostaje z nami, także dlatego, że na przyszły rok przygotowujemy szereg ciekawych pomysłów i inicjatyw, do których będą mieli dostęp wszystkie osoby pracujące w wieży i które będą dla nich istotną wartością dodaną – mówi Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ.

– Firma Daftcode odpowiednio wcześnie zasiadła do stołu negocjacyjnego, dzięki czemu mieliśmy dużo czasu na przeanalizowanie warunków umowy i dostosowanie jej do obecnych potrzeb klienta. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc tej dynamicznie rozwijającej się firmie – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych firmy Cresa Polska.