Polskie biuro Eversheds Sutherland zajmie 18. i częściowo 17. piętro biurowca Widok Towers, zlokalizowanego w samym sercu Warszawy.

Eversheds Sutherland to jedna z 10 największych sieci firm prawniczych na świecie.

Eversheds Sutherland to jedna z największych międzynarodowych praktyk prawniczych, posiadająca ponad 70 biur w 37 krajach.

W Polsce firma istnieje od 1998 roku i świadczy wsparcie prawne we wszystkich obszarach prowadzenia biznesu.

Na łącznej powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych powstaje przestrzeń zaprojektowana z myślą o dobrostanie pracowników, dostosowana do unikalnych potrzeb branży prawniczej.

– Nowa lokalizacja siedziby naszej firmy nie jest przypadkowa. Na etapie planowania zmiany biura, wspólnie z zespołem ustaliliśmy kryteria, które nowe biuro ma spełniać. Widok Towers to miejsce, które odzwierciedla nasze potrzeby związane m.in. z atrakcyjną lokalizacją, dogodną zarówno dla zespołu jak i klientów, wysokim i nowoczesnym standardem budynku, a także środowiskiem sprzyjającym budowaniu dobrych relacji w ramach zespołu kancelarii i z klientami. Mając na uwadze dalszy rozwój naszej działalności, szukaliśmy większej przestrzeni do pracy, która odpowiadałaby także aktualnym trendom na rynku przestrzeni biurowych. Wierzymy, że Widok Towers to idealne miejsce na długie lata – komentuje Ewa Łachowska-Brol, partner zarządzający w Eversheds Sutherland Poland.

Biurowiec otrzymał najwyższą kategorię systemu oceny budynków ekologicznych - certyfikat LEED Platinum. Budynki posiadające ten certyfikat są zaprojektowane tak, aby były wysoce energooszczędne i wydajne pod względem zużycia wody, a także aby wykorzystywały materiały, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Ponadto biurowiec otrzymał certyfikat WELL Health & Safety Rating międzynarodowego systemu oceny bezpieczeństwa budynków.

– Wybierając nowe biuro naszej kancelarii, zwracaliśmy szczególną uwagę na środowiskowe aspekty tej zmiany. Widok Towers, do którego się przenosimy, został zaprojektowany z naciskiem na efektywność energetyczną. Co więcej, w celu zmniejszenia zużycia zasobów i generowania odpadów, co zwykle wiąże się z wyposażaniem nowych biur, zdecydowaliśmy się zachować część mebli i sprzętu biurowego. Przy wyborze dostawców i usługodawców, z którymi współpracujemy, weryfikujemy ich podejście do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem – dodaje Ewa Łachowska-Brol.

Widok Towers to oddany do użytku w 2020 roku biurowiec, który zastąpił znany budynek Uniwersalu. Jest jednym z najwyższych biurowców w centrum Warszawy – posiada 28 kondygnacji naziemnych (o wysokości 95 metrów) i 4 kondygnacje podziemne. To inwestycja funduszu zarządzającego aktywami Commerz Real na rzecz hausInvest, której deweloperem jest S+B Gruppe.

Kancelarię Eversheds Sutherland w całym procesie relokacji do nowej lokalizacji wspiera firma Colliers.

Za projekt wnętrz nowego biura odpowiada pracownia Bujnowski Architekci. Zespół kancelarii Eversheds Sutherland Poland wprowadzi się do obiektu położonego przy Alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku.

Widok Towers znajduje się samym centrum biznesowej aktywności Warszawy, co sprawia, że to idealne miejsce dla kancelarii prawnej. Poza dogodną lokalizacją nasz budynek zapewnia wysoką jakość przestrzeni biurowej i zrównoważone środowisko pracy. Wybór naszego biurowca przez kancelarię Eversheds Sutherland na swoją nową siedzibę to dowód na to, że coraz więcej firm zwraca szczególną uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i efektywnością energetyczną. Poza wysoką jakością przestrzeni biurowej Widok Towers stanowi doskonałe narzędzie rekrutacji, przyciągające najbardziej utalentowanych ludzi – komentuje Johannes Bauer, Head of S+B Poland.

- Zainteresowaniem najemców powierzchni biurowych w Warszawie najbardziej cieszy się centrum i nowoczesne biurowce takie jak Widok Towers, które są nie tylko doskonale zlokalizowane, co gwarantuje dogodny dojazd do biura pracownikom i gościom, ale także oferują najnowsze rozwiązania technologiczne. Biorąc pod uwagę strategię biznesową i potrzeby Eversheds Sutherland, wierzę, że decyzja o relokacji do Widok Towers okaże się doskonałym wyborem i przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju firmy – mówi Katarzyna Włodek-Makos, Associate Director w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

– Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być częścią tego projektu. Nowe biuro kancelarii Eversheds Sutherland w Widok Towers zaprojektowano jako wielofunkcyjną przestrzeń z maksymalnym wykorzystaniem światła dziennego oraz dużą ilością przeszkleń podkreślających największy atut tego budynku - wspaniałe widoki. Celem projektu było stworzenie dynamicznego miejsca pracy, w którym pracownicy mogą spełniać się zarówno w pracy zespołowej, jak i indywidualnej pracy w skupieniu – komentuje architekt Marta Antosiewicz z firmy Bujnowski Architekci.

