Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wrocławskich nieruchomości pod skrzydłami Savills

Wratislavia Center to wielofunkcyjny kompleks zlokalizowany przy ul. Świętego Mikołaja 72, jednej z bocznych alejek odchodzących od wrocławskiego Rynku. Przez wiele lat obiekt kojarzony był głównie z mieszczącym się w nim hotelem Sofitel, którego wkrótce zastąpi nowy operator. Oprócz czekającej na ponowne otwarcie części hotelowej, nieruchomość oferuje około 6 tys. mkw. wysokiej jakości powierzchni biurowej, lokale handlowe na parterze oraz nowoczesne centrum konferencyjne.

- Wratislavia Center to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości we Wrocławiu. Położenie w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska umożliwia szybką komunikację z całym miastem oraz łatwy dostęp do udogodnień dla najemców, m.in. szerokiej oferty gastronomicznej, usługowej i handlowej w okolicy Rynku - powiedział Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

- Aktualnie we Wratislavia Center do wynajęcia dostępne są powierzchnie na parterze przeznaczone pod lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne. Już pod koniec roku dostępna będzie również wolna powierzchnia biurowa z elastycznymi okresami najmu, w modułach od 300 do nawet 6 tys. mkw., co jest ewenementem w tej lokalizacji i stanowi bezkonkurencyjną ofertę dla dużych firm ceniących bliskość Rynku – dodaje Bartosz Plewa, konsultant z wrocławskiego oddziału Savills.