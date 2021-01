Jedno piętro Skysawa w cztery dni. Zaglądamy na plac budowy inwestycji PHN

Wyjątkowo szybki, czterodniowy cykl budowy kondygnacji wieżowych SKYSAWA to efekt zastosowania przez generalnego wykonawcę inwestycji, firmę PORR S.A., technologii wznoszenia konstrukcji z trzonem wyprzedzonym. Polega ona na wykorzystaniu do budowy wieży systemu szalunkowego podnoszonego na kolejne kondygnacje za pomocą specjalnych siłowników . Ogranicza to konieczność wykorzystania dźwigów, co pozwala na zwiększenie wydajności i tempa prowadzonych prac. Dodatkowo całe szalunki wspinają się równocześnie, dzięki czemu pracownicy są stale zabezpieczani przed ryzykiem upadku z wysokości.

- Cieszy mnie, że to nasza flagowa inwestycja ustanawia rekord dla stolicy, a my na każdym etapie budowy udowadniamy, że hasło „SKYSAWA - Sięgaj po więcej” nie jest na wyrost. Wkrótce mieszkańcy Warszawy będą mogli sami przekonać się o jakości i wysokiej klasie rozwiązań zastosowanych w SKYSAWA. Wraz z ukończeniem budowy pierwszego budynku kompleksu, na początku trzeciego kwartału 2021 r., zyskają dostęp do nowego pasażu przy budynku A i podziemnego przejścia łączącego budynek ze stacją metra – powiedział Tomasz Górnicki, Wiceprezes Zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

- Od samego początku realizacji kompleksu SKYSAWA zespół PORR pracuje na wysokich obrotach. Wiechę na niższym budynku zawiesiliśmy zaledwie dziewięć tygodni po wyjściu konstrukcji z ziemi. Teraz podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej. Rozwiązanie przyjęte do budowy części wieżowej SKYSAWA pozwala nam na efektywne i bezpieczne prowadzenie robót, również przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gwarantując utrzymanie wysokiej jakości i powtarzalności prac przy zachowaniu imponującego tempa – powiedział Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy wieżowca SKYSAWA.

Planowany termin ukończenia wyższego budynku SKYSAWA to trzeci kwartał 2022 r. O rok wcześniej, bo już w trzecim kwartale 2021 r. zakończy się budowa niższego budynku kompleksu.