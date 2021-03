Jerzy Hausner: Dobra organizacja pracy zdalnej usprawni model hybrydowy

• Przed wybuchem epidemii w formule home office pracowało w Polsce tylko kilka procent pracowników. Stosowały ją głównie małe przedsiębiorstwa, przede wszystkim ze względu na potrzebę obniżenia kosztów.

• Poważnym problemem staje się konieczność modyfikacji systemu motywowania pracowników. Chodzi o to, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu, które występuje szybciej w przypadku pracy zdalnej niż stacjonarnej.

• Jedną z konsekwencji pracy zdalnej, która stanie się w większości organizacji normą, a nie wyjątkiem, jest możliwa erozja funkcji przedstawicielstw pracowniczych: rad pracowników i związków zawodowych.

Jeszcze rok temu pracę zdalną traktowano jak benefit lub modną ciekawostkę. Jednak ze strony pracodawców spotykała się z pewną rezerwą. Potwierdza to Księga Rekomendacji „Praca zdalna 2.0”, przygotowana przez Pracodawców RP.

We wprowadzeniu do tego opracowania prof. Jerzy Hausner przypomina m.in., że przed wybuchem epidemii w formule home office pracowało w Polsce tylko kilka procent pracowników. Stosowały ją głównie małe przedsiębiorstwa, przede wszystkim ze względu na potrzebę obniżenia kosztów.

W 2020 r. ten model pracy objął już kilkanaście procent zatrudnionych. - W większości został wprowadzony nagle, pod presją okoliczności, po omacku. Nie było czasu na testowanie i korygowanie. Dlatego tak ważna jest krytyczna ocena własnych doświadczeń i błędów - uważa prof. Jerzy Hausner, przewodniczący rady programowej Open Eyes Economy Summit - Fundacja GAP.

Upowszechnienie się pracy zdalnej było w pierwszej fazie epidemii dostosowaniem się wielu pracodawców do narzuconych przez rząd restrykcji. – Dopiero z czasem, ale relatywnie szybko, pracodawcy zorientowali się, że to, co początkowo uważali za wymuszone, jest faktycznie pod wieloma względami korzystnym rozwiązaniem, które warto trwale wprowadzić i stosować – zauważa Jerzy Hausner.

