Jesienny powrót do biur jak przeprowadzka do nowej przestrzeni. Wymaga zmiany stylu pracy

Pierwszy września stał się przyczyną do dyskusji dla wielu organizacji, o powrocie do pracy stacjonarnej w biurze. W związku z tym eksperci z Grupy Doradczej ds. Workplace przy Polskiej Radzie Facility Management stworzyli praktyczny przewodnik, zarówno dla osób zarządzających dużymi przestrzeniami międzynarodowych korporacji, jak i office managerów mniejszych biur.

Dokument jest efektem pracy specjalistów na co dzień zarządzających obszarem FM, w największych organizacjach w Polsce i ma na celu ułatwienie organizacji procesu powrotu do pracy stacjonarnej.

Od branży dla branży

Wraz z początkiem września Polska Rada Facility Management wydała raport “Nowa data powrotu do biura”. Początek tego miesiąca jest w niektórych organizacjach datą rozpoczęcia na nowo pracy stacjonarnej. Dokument wydany przez PRFM porusza takie problemy jak: efektywność pracy w systemie home office, zachęcenie pracowników do powrotów do biur, wyznaczenie daty powrotu czy prognozy dotyczące przyszłej pracy.

Pracodawcy, którym zależy na efektywnym działaniu biznesu coraz częściej zastanawiają się, jak zachęcić pracowników do pracy stacjonarnej, która sprzyja kreatywnemu wykonywaniu zadań i lepszej komunikacji oraz integracji zespołów. Eksperci PRFM podkreślają jednak, że nie powinni oni obligować osoby zatrudnione do powrotu do pracy stacjonarnej, aby ci nie czuli presji.

Zbiór rekomendacji

Rekomendowane przez nich rozwiązania to: szeroko konsultowany i stopniowy powrót zespołów do biura w systemie pracy hybrydowej, zmiana organizacji przestrzeni biurowej na taką, która pozwoli pracownikom na spotykanie się przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości transmisji wirusa, systematyczne testy antygenowe na COVID-19 dla pracowników w biurach czy zatrudnienie w firmie animatora, który zaopiekuje się dziećmi pracowników w momencie zamknięcia żłobków/przedszkoli. Warto rozważyć też wprowadzenie systemu rezerwacji biurek, dzięki któremu dajemy pracownikom dowolność, zachowując tym samym odpowiedni dystans społeczny w miejscu pracy.

Data powrotu poszukiwana

Grupa Doradcza ds. Workplace debatowała też na tym, czy możliwe jest wyznaczenie jednej daty na powrót pracowników do pracy stacjonarnej. Z pewnością część organizacji zdecyduje się na powakacyjny powrót do biur, ponieważ pracownicy, którzy są jednocześnie rodzicami, zostaną odciążeni poprzez powrót dzieci do szkół. Jednak niektóre firmy podają mniej precyzyjne daty jak np. jesień 2021. Przypuszczalnie kolejnym terminem, w którym pracownicy mogą wrócić do pracy stacjonarnej jest styczeń 2021, czyli kolejny symboliczny moment wznowienia aktywności biznesowej po dłuższej – wtedy bożonarodzeniowej przerwie.