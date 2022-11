Dwa budynki Brain Park w Krakowie, zbudowane przez Echo Investment, uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Jako pierwsza do nowego biura wprowadziła się PepsiCo.

Inwestycja Echo Investment w Krakowie to ponad 43 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Realizację kompleksu biurowego Brain Park podzielono na dwa etapy.

Dwa budynki oddano do użytkowania. To biura o pow. 30 tys. mkw.

Biurowce uzbrojono w system poprawiający jakość powietrza.

W kompleksie będą 34 stacje ładowania aut elektrycznych.

Infrastruktura rowerowa obejmuje 300 miejsc parkingowych i szatnie z prysznicami.

Na 10 tys. mkw. zaplanowano przestrzeń strefy z zielenią.

Trwa realizacja II etapu projektu.

Zakończenie prac zaplanowano na III kwartał 2023 r.

Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada pracownia BE DDJM Architekci.

Blisko 20 miesięcy trwało, by powstał nowy punkt biznesowy na mapie Krakowa. Właśnie otworzył się dla najemców obiekt położony przy Alei Pokoju. W jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta – Grzegórzki – zaczyna działać park biurowy o pow. 30 tys. mkw.

- Jestem przekonana, że oddajemy miejsce, w którym można komfortowo i bezpiecznie pracować. Budynek wyposażony został w szereg rozwiązań technologicznych wspierających dobrostan pracowników – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Pod nowym adresem zaczął już pracę zespół PepsiCo.

Biuro w Brain Parku przyciąga świetnych najemców.

Wraz z pozwoleniem na użytkowanie, przestrzenie dla swoich pracowników otwiera firma PepsiCo.

To centrum usług biznesowych dla kluczowych, europejskich oddziałów firmy. Przy ul. Fabrycznej 1A zajmuje ponad 5 tys. mkw. powierzchni.

Nad realizacją projektu biura PepsiCo czuwali eksperci z zakresu fit-out z Echo Investment.

Z nowej, świetnie zaprojektowanej przestrzeń do pracy skorzysta ponad siedemset osób.

Brain Park został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi certyfikacji BREEAM.

Jeszcze w fazie projektowania park biurowy uzyskał notę Excellent. By osiągnąć tak wysoki stopień certyfikacji BREEAM wprowadzono rozwiązania oszczędzające energię i wodę, surową politykę gospodarki odpadami oraz minimalizację oddziaływania budynku na środowisko.

W całym kompleksie deweloper zaplanował 34 stacje ładowania aut elektrycznych, 5 tarasów do dyspozycji najemców oraz zaawansowaną infrastrukturę rowerową.

Miłośnicy jednośladów skorzystać mogą z prawie 300 miejsc parkingowych oraz specjalnych stref z szatniami i prysznicami.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników biurowce uzbrojono w specjalny system monitorujący i poprawiający jakość powietrza w budynku.

Urządzenia te oczyszczają powietrze, a technologia, którą wykorzystuje może być bez przeszkód stosowana podczas normalnego użytkowania budynku, kiedy przebywają w nim ludzie.

Brain Park II etap

Oddanie do użytkowania pierwszego etapu inwestycji to dopiero początek zmiany krajobrazu tej części Krakowa.

Trwa realizacja II etapu projektu – biurowca o powierzchni ponad 13 tys. mkw. który wzniósł się już na poziom 5 kondygnacji.

Zakończenie prac zaplanowane jest na III kwartał 2023 roku.

Na fragmencie o powierzchni blisko 10 tys. mkw. zaplanowano strefę z zielenią.

W trakcie realizacji jest także serce inwestycji – zielone, wielofunkcyjne, otwarte patio.

Poza miejscami do odpoczynku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu zaoferuje ona ciekawe funkcje dodatkowe, takie jak miejsce do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy, huśtawki czy strefę aktywności „street workout”.

Najemcy będą mogli korzystać z tej strefy w III kwartale 2023 roku.

