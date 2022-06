JLL nawiązuje technologiczne partnerstwo z Spantium

Dzięki współpracy JLL i Spantium, partnerzy JLL zyskają dostęp do nowoczesnych.

JLL realizuje strategię wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla klientów, które bezpośrednio przekładają się na korzyści dla rozwoju ich biznesu.

Ogłoszenie wyłącznego partnerstwa w Polsce na wdrożenie innowacyjnej platformy SQAR jest kolejnym krokiem na tej drodze.

- W JLL stale poszukujemy nowych możliwości rozwoju biznesu dla naszych klientów. Wprowadzenie rozwiązania SQAR to prawdziwa cyfrowa rewolucja, która wprowadzi rynek nieruchomości komercyjnych na wyższy bieg. Narzędzie ułatwi digitalizację tych obszarów rynku, które do tej pory jeszcze nie przeszły transformacji. To także wdrożenie w praktyce kolejnych założeń naszej strategii. Jako JLL dążymy bowiem do tego, aby mieć wkład w zrewidowane, zupełnie nowe postrzeganie branży nieruchomości i jako lider tego procesu chcemy budować naszą przewagę konkurencyjną” – skomentował znaczenie rozwiązania dla JLL prezes firmy, Mateusz Bonca.

Skrócony proces poszukiwania powierzchni biurowej od JLL

SQAR to platforma, która w bardzo istotny sposób skróci proces poszukiwania powierzchni biurowej. Jest to możliwe dzięki optymalizacji komunikacji pomiędzy najemcą, właścicielem nieruchomości, project managerem, architektem oraz doradcami. Program umożliwia także szybkie generowanie modeli 3D, spacerów VR, jak również wykorzystanie technologii augmented reality.

Mateusz Bonca CEO JLL i Zbigniew Kostrzewa CEO Spantium

Poprzez zautomatyzowanie procesu wycen wykończenia powierzchni biurowej, system pozwala na natychmiastowy dostęp do szacunkowych aktualnych wycen, co pozwala optymalizować aranżację już na wczesnym etapie. Dzięki archiwizacji wszystkich zmian w trakcie procesu, dysponujemy informacjami o każdej zmianie i mamy możliwość powrotu do dowolnego układu aranżacji, który był wcześniej narysowany.

JLL stawia na praktyczne i proste rozwiązania

- W przypadku SQAR mówimy nie tylko o nowoczesnych rozwiązaniach i wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Mówimy o zupełnie nowej jakości dla rynku nieruchomości, a wręcz nowym procesie poszukiwania nieruchomości biurowych zarówno z perspektywy wynajmujących, jak i najemców” – komentuje Piotr Kamiński, Head of Office Leasing w JLL.

- SQAR to przede wszystkim praktyczne rozwiązania, które usprawniają procesy. Przykładowo program umożliwia porównywanie planów powierzchni kilku budynków i ich analitykę, a także daje możliwość przechowywania dokumentacji budynkowej, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mają zawsze dostęp do najbardziej aktualnych planów i mogą dzięki temu z łatwością zarządzać budynkami. Dostęp z poziomu przeglądarki powoduje, że praca z programem jest prosta i nie wymaga dodatkowych aplikacji – dodaje.

Cyfrowa rewolucja na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

- SQAR Plan dzięki nowoczesnej technologii i pełnej automatyzacji, skutecznie optymalizuje – procesy poszukiwania nieruchomości skracając je do absolutnego minimum. To, co dotychczas trwało co najmniej kilka dni, dzięki systemowi możliwe jest niemal natychmiast. Naszą ambicją jest to, aby tego typu rozwiązania stały się standardem rynku powierzchni biurowych, a partnerstwo z JLL pozwala nam na realizację tych założeń – mówi Zbigniew Kostrzewa, CEO Spantium.