W biurowcu .KTW II, zrealizowanym w centrum Katowic przez TDJ Estate, odbyły się zajęcia jogi na ostatnim. I to nie byle gdzie, bo na 30. piętrze jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziś biurowców Katowic. Tak wspiera się dziś jakość pracy z biura.

Wydarzeniu towarzyszył wyjątkowy widok na Metropolię GZM podczas zachodu słońca.

To jedna z wielu inicjatyw podejmowanych w celu dbałości o wellbeing pracowników oraz wzmocnienia społeczności .KTW.

Na najwyższym piętrze .KTW II odbyły się zajęcia z jogi relaksacyjnej dla osób pracujących w kompleksie biurowym .KTW. Ćwiczenia prowadziła Ewa Gorgoń, certyfikowana nauczycielka jogi i medytacji, która od 17 lat buduje i urozmaica swój jogowy warsztat, m.in. prowadząc własne studio jogi Ewa Lily Joga.

Zajęcia z jogi relaksacyjnej dla osób pracujących w kompleksie biurowym .KTW. Fot. Mat. pras.

Choć biurowce kojarzą się przede wszystkim z pracą, dbamy o to, by .KTW były dla naszych najemców i ich pracowników czymś więcej. Relaks jest niezbędny dla zachowania zdrowia oraz równowagi psychicznej, stąd pomysł na jedyne w swoim rodzaju zajęcia jogi, w okolicznościach zachodzącego słońca i z widokiem na najodleglejsze zakątki Metropolii GZM. To kolejna z inicjatyw, jakie podejmujemy w celu budowy i wzmacnia społeczności .KTW – mówi Marta Jełowicka-Gabor, starszy menadżer ds. zarządzania portfelem nieruchomości w TDJ Estate.

Dla pracowników biurowców .KTW regularnie organizowane są wydarzenia pozytywnie wpływające na samopoczucie i służące integracji. Są to m.in. Dni Zdrowia, podczas których można skorzystać z masaży i porad dietetyka. Tradycją jest również coroczny Budżet Partycypacyjny Najemców, w ramach którego do tej pory głosami społeczności .KTW zdecydowano o organizacji cyklicznych poczęstunków dla pracowników czy zwiększeniu ilości zieleni otaczającej kompleks biurowy poprzez realizację nasadzeń w specjalnie zamontowanych donicach. W tym roku zwyciężyła inicjatywa „One.KTW”, która oznacza letnie spotkanie z muzyką na żywo, food truckami oraz przede wszystkim okazję do wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowym otoczeniu biurowców .KTW oraz katowickiej Strefy Kultury.

Biurowce .KTW w Katowicach. Fot. Mat. pras.

- Dbałość o wellbeing społeczności .KTW ma dla nas priorytetowe znaczenie, a duże zainteresowanie organizowanymi akcjami pokazuje, że to słuszna droga – mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. najmu i zarządzania portfelem nieruchomości w TDJ Estate. – Przywiązujemy wagę do tego, by pracownicy naszego kompleksu biurowego mieli komfortowy dostęp do wszelkich informacji o wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie nieruchomości, ale również, żeby codzienne funkcjonowanie w miejscu pracy było łatwe i intuicyjne. W odpowiedzi na te potrzeby wdrożyliśmy aplikację between.ktw. To właśnie m.in. za jej pomocą można zgłosić chęć udziału w jodze i w innych organizowanych inicjatywach. between.ktw ma szereg innych zastosowań, służy również nawiązywaniu relacji czy korzystaniu z dostępnych w budynkach udogodnień, dzięki czemu jest przestrzenią integracji i wygody – dodaje Kamil Krępa.

Aplikacja between.ktw. Fot. Mat. pras.

Aplikacja between.ktw dla .KTW to zintegrowany system pozwalający w komfortowy i intuicyjny sposób korzystać z możliwości, jakie oferują biurowce .KTW nie tylko jako miejsce pracy, ale również integralna część Strefy Kultury. Użytkownicy mogą poznać szczegóły wydarzeń organizowanych w .KTW oraz w najbliższej okolicy, zamawiać jedzenie i usługi, a także w wygodny sposób poruszać się po budynkach, rejestrować gości, nadając indywidualne kody QR oraz zgłaszać ewentualne problemy na platformie helpdesk. Kolejne funkcjonalności aplikacji umożliwią pracownikom rotacyjne korzystanie z miejsc parkingowych, rezerwowanie zasobu sal konferencyjnych oraz wspólną grywalizację pomiędzy firmami.

Kompleks biurowy .KTW to niemal 62 tys. mkw. przestrzeni biurowej oraz 3,7 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Na zaawansowanym etapie jest komercjalizacja wyższej wieży, której oficjalne otwarcie nastąpiło na początku 2023 r. W obu budynkach może docelowo pracować około 6 tys. osób.

