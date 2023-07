Współpracują już z najlepszymi hotelami, kawiarniami, restauracjami oraz największymi biurami na terenie całej Polski! Niezwykle prężnie rozwijają swoją działalność, która opiera się na doświadczeniu, 160 – letniej tradycji, ludziach i kompleksowej ofercie oraz własnemu działowi serwisu. Cóż dokładnie znaczy ta kompleksowość? Nic innego niż wszystkie elementy składowe do obsługi napojów gorących do biur.

Zacznijmy od najważniejszego: od KAWY i HERBATY!

Tu rozwija się wachlarz prawdziwych życzeń, zacznijmy od ziarnistych kaw certyfikowanych, poprzez mielone, bezkofeinowe oraz kawę w kapsułkach.

Jeśli chcielibyśmy opisać wszystkie smaki herbat i podzielić je na segmenty zabrakło by miejsca na stronach tego artykułu! Każdy znajdzie swój smak, ale również trzeba zauważyć, że większość herbat jest z certyfikacją ekologiczną.

Jeśli już wybrałeś kawę idealną dla Twoich Klientów oraz listę smaków herbat i ich rodzaj to przystępujemy do dedykowanego do danej kawy ekspresu, który otrzymujecie w ramach współpracy oraz obowiązującego kontraktu. Profesjonalny ekspres automatyczny to bardzo wysoki koszt, wiele firm woli nie ponosić tej inwestycji.

Nie martwcie się tym, dlatego międzynarodowa firma Julius Meinl zadba o całą oprawę, serwis Twoich urządzeń oraz jeśli to będzie konieczne zapewni ekspres zastępczy podczas awarii, który zapewni pyszna kawę wszystkim pracownikom każdego dnia!

Dla osłody i chętnych szeroka oferta dodatków, cukier biały i trzcinowy, migdałki, ciasteczka, serwetniki, a do nich serwetki, kubki jednorazowe do kaw na wynos, mieszadełka oraz szereg innych artykułów.

Ich programy oraz inicjatywy znajdziesz na stronie: https://juliusmeinl.com/pl

A chętnych do podążania za kawowymi trendami zapraszamy na:

https://www.facebook.com/JuliusMeinlPoland

https://www.instagram.com/juliusmeinlpolska/

https://www.linkedin.com/company/juliusmeinlpolska