Just Gym negocjuje i inwestuje na pełnych obrotach

Zdaniem wielu wynajmujących obecne negocjacje czynszowe nie wykluczają kolejnych rozmów w najbliższej przyszłości, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego sądzę, że prędzej czy później trzeba będzie ponownie usiąść do stołu i porozmawiać o nowych rozwiązaniach – tłumaczy Paweł Ciszek, prezes zarządu sieci Just Gym.

Czy wszystkie 16 lokalizacji zostało otwartych po lockdownie?

Paweł Ciszek, prezes zarządu sieci Just Gym: Tak, długo na to czekaliśmy i już 6 czerwca po zniesieniu zakazu otworzyliśmy nasze kluby, które są placówkami automatycznymi prowadzonymi w systemie 24-godzinnym, więc już tak naprawdę minutę po północy je uruchomiliśmy. Nawet pojawiły się o tej porze pierwsze osoby, spragnione ćwiczeń i ruchu. Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania wszystkich negocjacji i przygotowywania aneksów do umów najmu, które sankcjonują nasze ustalenia. Udało nam się porozumieć z wynajmującymi, rozmowy rozpoczęliśmy już w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu lockdownu. Dzięki zrozumieniu i partnerskiej postawie obu stron uniknęliśmy sytuacji, w której musieliśmy rozważyć odstąpienie od dotychczasowej umowy.

Jakie rozwiązania wynegocjowaliście?

Wynajmujący zrozumieli, że koronawirus uniemożliwił nam pracę w okresie, który dla branży fitness jest szczytem sezonu, czyli od stycznia do kwietnia. Natomiast odmrożeni zostaliśmy przed wakacjami, które są najgorszym dla nas czasem. Udało nam się w kilku przypadkach na jakiś czas uzyskać czynsz od obrotu. Pojawiły się także propozycje stawek kaskadowych, czyli kwot korygowanych co kwartał. Muszę przyznać, że to drugie rozwiązanie jest bardziej przystępne dla obu stron z uwagi na policzalność. Staraliśmy się także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom drugiej strony i w licznych przypadkach okres obowiązywania umowy najmu został wydłużony. Co istotne, wielu wynajmujących podkreśla, że obecne negocjacje nie wykluczają kolejnych rozmów w zależności od sytuacji. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego sądzę, że prędzej czy później trzeba będzie ponownie usiąść do stołu i porozmawiać o nowych rozwiązaniach. Niewątpliwie handel poprzez sytuację, która nas spotkała, będzie ewaluował i rodził potrzebę wspólnej analizy z szerszą perspektywą.

Jak wygląda sytuacja w lokalizacjach biurowych?

Niestety ustawodawca pominął w tarczy antykryzysowej rozwiązania ochronne w tego typu obiektach, podobnie jak w niektórych mniejszych retail parkach, co stworzyło niezwykle trudną sytuację dla ich najemców. Na szczęście w obiektach biurowych, w których mieszczą się nasze kluby, również udało się wypracować kompromisowe rozwiązania, ale nie będę ukrywał, że są dla nas znacznie trudniejsze w realizacji niż te wynegocjowane w galeriach handlowych.

