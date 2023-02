Just Join IT, najszybciej rozwijający się bootstrap startup w Polsce i jeden z liderów rynku pracy, wybrał Central Point jako lokalizację swojego nowego biura w Warszawie.

Firma zajmie dwa piętra biurowca o łącznej powierzchni ok. 2000 mkw. brutto.

Rozpoczęcie działalności w nowym biurze planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2023.

Just Join IT jest właścicielem dynamicznie rosnących portali pracy justjoin.it, rocketjobs.pl oraz hellohr.pl. W 2022 r. serwisy odwiedziło łącznie ponad 10 mln osób, a zamieszczone w nich ogłoszenia o pracę wyświetlono ponad 100 mln razy. Z usług spółki skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy firm, poszukujących najlepszych pracowników z obszaru IT oraz white collar na całym świecie.

Firma powstała w Trójmieście w 2017 roku z inicjatywy Piotra Nowosielskiego i od samego początku rozwija się bez zewnętrznego finansowania. Z początku zespół liczył dwie osoby, a pierwsze biuro znajdowało się w bloku mieszkalnym na gdańskim osiedlu Żabianka. Obecnie spółka zatrudnia już ponad 220 osób i posiada biura w sześciu miastach w Polsce: Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

Dynamiczne skalowanie biznesu wymagało od Just Join IT znalezienia większego biura w stolicy. Wybór padł na jedną z najbardziej prestiżowych lokalizacji: biurowiec Central Point na skrzyżowaniu dwóch linii metra.

Central Point.

Osobiście uważam, że 100 proc. zdalnie nie da się robić wielkich zmian, a dla najlepszych ludzi warto jest inwestować w dobrą przestrzeń. Tworzymy portale pracy przyszłości, a sam wybór miejsca pracy jest szalenie ważny. To statystycznie druga najważniejsza decyzja w życiu po dobraniu sobie partnera. Dlatego to co robimy to nie tylko biznes, ale misja, aby pomóc znaleźć ludziom pracę, która do nich pasuje. Tworzymy rzeczy na lata, niezależnie od koniunktury gospodarczej. Na nikogo się nie oglądamy, po prostu robimy swoje. Wybierając Central Point zabezpieczamy miejsce dla siebie na mapie stolicy na lata 2023-2030 – powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

- Tak dynamiczna marka jak Just Join IT zdecydowanie potrzebowała nadążającej za nią przestrzeni biurowej. Cieszymy się, że nasze wizje na świetne miejsce na siedzibę spółki spotkały się w Central Poincie. Bardzo zależało nam na tym, aby biurowiec i charakterystyka firmy zostały odpowiednio dopasowane. Central Point ze wszystkimi udogodnieniami i doskonałą lokalizacją w Warszawie zdecydowanie spełni oczekiwania tak nowoczesnej i innowacyjnej firmy, jak Just Join IT – mówi Milena Lewandowska, Consultant w JLL Office Agency.

