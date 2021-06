Już jutro Property Forum Śląsk Online!

Dyskusje i rozmowy 1:1 z deweloperami, inwestorami, ekspertami i władzami samorządowymi o rynku nieruchomości na Śląsku - takie będzie Property Forum Śląsk zaplanowane na 10 czerwca.



Wśród potwierdzonych gości Property Forum Śląsk Online są m.in.: Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP Business Park SA; Maciej Wójcik, partner zarządzający, TDJ Estate; Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House, Przemysław Wieczorek, członek zarządu, Puro Hotels Sp. z o.o. ; Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost; Marcin Stolarz, prezes zarządu, PTWP Event Center Sp. z o.o.; Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny, TDJ Estate; Paweł Florek, dyrektor operacyjny, TDJ Estate; Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding SA, Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe, Anna Głowacz, dyrektor, Dział Powierzchni Logistyczno-Przemysłowych, AXI IMMO; Iwona Sroka, członek zarządu, Murapol SA; Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills; Marcin Nowak, Managing Director, AMMEGA Business Services, ABSL; Adam Urbański, dyrektor sprzedaży, TDJ Estate; Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA; Mariusz Sosna, Tribe Lead for Applications & Support, ING Tech Poland; Robert Wolny, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Sławomir Bekier, dyrektor finansowy, członek zarządu, FCA Poland SA – spółki grupy Stellantis; Magdalena Kolka, zastępca naczelnika wydziału obsługi inwestorów, Urząd Miasta Katowic; Dawid Idzior, członek zarządu, Rockwell Automation w Polsce; Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór; Renata Osiecka, partner zarządzająca, AXI IMMO Group.

