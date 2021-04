Już jutro Property Forum Trójmiasto i Kraków. Będą z nami prezydenci miast

Regionalne konferencje Property Forum od 9 lat są stałym punktem na liście najważniejszych spotkań branży nieruchomości komercyjnych w Polsce. W tym roku, w pandemicznej rzeczywistości, wydarzenie przybierze zupełnie nową formułę – spotkamy się w sieci.

Podczas kwietniowej edycji Property Forum ONLINE – Regiony, zaplanowanej na 14 kwietnia, będziemy rozmawiać o wyzwaniach i perspektywach rynku nieruchomości komercyjnych w Trójmieście i Krakowie w covidowej rzeczywistości. Wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i medialny zasięg.

Będą z nami m.in.:

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

Katarzyna Wysocka, dyrektor ds. przedsiębiorczości i innowacji, Urząd Miasta Krakowa

Marta Chełkowska, dyrektor, Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus

Mikołaj Konopka, prezes Euro Styl, członek zarządu Dom Development

Leszek Mięczkowski, prezes Dobry Hotel

Ewa Kucharska, właścicielka Cluster Cowork

Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stocznia Cesarska Development

Łukasz Greinke, prezes zarządu, dyrektor naczelny Portu Gdańsk

Joanna Ostrowska, Co-owner, Hotel Kossak i Hotel Senacki (Osti Hotele)

Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych Savills

Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment

Michał Samborski, Head of Development Panattoni Europe

Joanna Sinkiewicz, partner, Head of Industrial & Logistics Cushman & Wakefield

Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding

Michał Dargacz, p.o. dyrektora ds. Airport City, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji i marketingu, Torus

Dariusz Bazeli, Head of Regional Delivery Centres, Cognizant Technology Solutions (ABSL)

Sebastian Chwedeczko, prezydent, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director, ABSL

Łukasz Żelezik, Executive Director, Leasing, Cavatina Holding

Przemysław Wieczorek, członek zarządu, Puro Hotels

Maciej Brożek, Vice President, Head of Asset Management GRS, State Street Bank GmbH, Oddział w Polsce

Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost

Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House

O tym będziemy rozmawiać podczas Property Forum ONLINE – Regiony (14 kwietnia, transmisja na propertynews.pl i wnp.pl):

