Już za rok zasoby biurowe w Trójmieście przekroczą pułap 1 mln mkw.

Począwszy od 2013 roku obserwujemy znaczące nasilenie aktywności deweloperów w Trójmieście a średnia roczna wielkość nowej podaży wyniosła ok. 70 tys. m kw. powierzchni. W rezultacie na koniec 2019 roku wolumen powierzchni biurowej w Trójmieście osiągnął niemal 840 tys. m kw. Region może pochwalić się bardzo nowoczesnymi zasobami, gdyż blisko 60% istniejącej powierzchni biurowej zostało dostarczone na rynek w ciągu ostatnich siedmiu lat. Wysoka aktywność deweloperów jest odpowiedzią na duże zainteresowanie firm krajowych i międzynarodowych, które doceniają walory trójmiejskiej lokalizacji i prowadzą tu swoją działalność. Trójmiasto, aglomeracja zamieszkana przez ponad milion osób, będąca głównym ośrodkiem biznesowym, akademickim i kulturalnym północnej Polski, przyciąga wiele krajowych i międzynarodowych firm, szczególnie tych z sek­tora nowoczesnych usług biznesowych (SSC, ITO, BPO i R&D), nowych technologii oraz inżynierii (m.in. Asseco, DGC One, Amazon Development Center, State Street Corpo­ration).

Popyt wysoki, mniej powierzchni niewynajętej

W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano w Trójmieście wysoki poziom popytu na powierzchnię biurową, a jego wartość skumulowana osiągnęła prawie 300 tys. m kw. W rezultacie tak dużego wolumenu podpisanych umów najmu wskaźnik powierzchni niewynajętej systematycznie spadał - o ponad 5 p. proc. od końca 2016 r. W ostatnim kwartale 2019 r. utrzymywał się poniżej 5% dla całego regionu. Średni wskaźnik wakatów w Gdańsku nieznacznie przekracza 5%, w Gdyni spadł do ok. 3 %, a w Sopocie, gdzie ze względu na specyfikę miasta zasoby sektora biurowego są najmniejsze, w zasadzie brak jest nowoczesnej powierzchni dostępnej do wynajęcia.

W ostatnich trzech latach w Trójmieście szczególnie aktywni byli najemcy z sektorów: bankowość, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, branża IT oraz profesjonalne usługi dla biznesu. Ważnym graczem na lokalnym rynku są również firmy z branży logistycznej, charakterystycznej dla regionu będącego ważnym morskim węzłem przeładunkowym. Warto zauważyć, że w ostatnim roku średnia wielkość powierzchni wynajmowanej w ramach jednej umowy wzrosła do ponad 1600 m kw., podczas gdy w latach wcześniejszych dochodziła do ok. 1350 m kw.



– 2019 rok przyniósł znaczącą liczbę umów będących odnowieniem najmu w połączeniu z ekspansją na dodatkową powierzchnię biurową. W sumie umowy tego typu przyniosły ponad 40 tys. m kw., stanowiąc ok. 40% całkowitego popytu. Najlepszym przykładem jest bank Nordea, który powiększył swoje biuro w Olivia Star o ok. 60% do prawie 11 tys. m kw. Firmy, które kilka lat wcześniej zdecydowały się na rozpoczęcie swojej działalności w Trójmieście, dobrze tu sobie radzą i rozwijają swój biznes, dzięki czemu generują coraz większy popyt na powierzchnię biurową i są dobrym przykładem dla potencjalnych debiutantów rozważających ten nadmorski region jako swoją lokalizację – mówi Katarzyna Best-Kuczyńska, konsultanta, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland