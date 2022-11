Kakadu Zoo dołączyła do społeczności najemców Warsaw Trade Tower, biurowca należącego i zarządzanego przez Globalworth.

Kakadu Zoo w Warsaw Trade Tower wynajęła blisko 1 600 mkw.

W wyborze najlepszego budynku i negocjacjach warunków umowy firmę reprezentowała agencja doradcza Newmark Polska.

Firma Kakadu Zoo gotowa była na otwarcie biura w centrum Warszawy, do którego przeniesie się z biur przy podwarszawskim magazynie. Dla najemcy kluczowe było dobre skomunikowanie obiektu. Nasze zadanie polegało na znalezieniu i przedstawieniu propozycji spełniających oczekiwania Klienta . O wyborze warszawskiego biurowca Warsaw Trade Tower zdecydowało kilka czynników, w tym wspomniana dobra komunikacja, atrakcyjne warunki najmu, efektywność powierzchni i plany inwestycyjne właściciela budynku. Cieszymy się, że firma Kakadu Zoo nam zaufała i mogliśmy ją wesprzeć w dalszym rozwoju. Cały proces usprawniła bardzo dobra współpraca z Globalworth - mówi Joanna Bartosiewicz, Senior Associate w dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Newmark Polska.

Kakadu Zoo (wcześniej Kakadu) to firma z branży zoologicznej obecna na rynku od 1999 roku. Głównym obszarem jej działalności jest sprzedaż detaliczna karm, przysmaków, zabawek i produktów do pielęgnacji psów, kotów, ptaków, gryzoni i innych zwierząt. Wybrane produkty konsumenci mogą nabyć w jednym z 66 sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w centrach i parkach handlowych w całej Polsce. Do końca 2022 roku sieć sklepów detalicznych zwiększy się do 72 a w roku przyszłym planowane jest otwarcie kolejnych ok. 20 nowych lokalizacji. Firma jest aktywna również na rynku e-commerce. W sklepach stacjonarnych sprzedawane są także zwierzęta, które znajdują się tam pod stałym nadzorem wykwalifikowanych opiekunów oraz lekarzy weterynarii.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl