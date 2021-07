Kamienica biurowa Marshal Center w Krakowie zaprasza na dni otwarte

Marshal Center to kamienica biurowa zlokalizowana w samym sercu Krakowa. Odległość zaledwie 500 metrów od Starego Miasta gwarantuje doskonałe skomunikowanie i dojazd do budynku oraz dostęp do wielu restauracji i ośrodków miejskiego życia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że każdy gabinet w Marshal Center ma własne wejście z zewnętrznej galerii kamienicy oraz prywatną łazienkę w każdym gabinecie. Są to stosunkowo rzadko spotykane, a zarazem bardzo atrakcyjne udogodnienia dla najemców.

Dni otwarte zostały przewidziane na 14-16 lipca 2021 r. Po uprzednim zapisaniu się na wydarzenie, potencjalni najemcy będą mieli okazję spędzić cały dzień roboczy w Marshal Center oraz przekonać się, czy oferowane przez firmę biura serwisowane spełniają ich oczekiwania oraz jakie możliwości stwarzają swoim użytkownikom.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

OmniOffice wynajmuje w The Warsaw HUB powierzchnię pod biura serwisowane



Marshal Center początkowo miał być hotelem w nowojorskim stylu, jednak wskutek pandemii został biurowcem. Znajdują się w nim gabinety o powierzchni od 16 do 70 mkw., w których oferowanych jest łącznie 105 stanowisk pracy – umeblowanych i wyposażonych w łącze internetowe.

Najlepsze praktyki w sektorze biur serwisowanych czerpie od warszawskiego brandu OmniOffice – lidera na tym rynku, którego stał się częścią. Dla najemców przygotowano także sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz recepcję z profesjonalną obsługą administracyjną.