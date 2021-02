Kamienica po rewitalizacji będzie służyć samorządowi województwa łódzkiego

- W 2017 roku po rozmowach w zarządem województwa łódzkiego wpisaliśmy ten budynek do projektu 6 Programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, który obejmuje między innymi ulicę Roosevelta, Off-Piotrkowską i ulicę Sienkiewicza. Kamienica spod numeru 15 znajduje się w zasobach samorządu województwa i wówczas ustaliliśmy, że tutaj znajdować się będzie sala Sejmiku, jego całe zaplecze, a także niektóre z departamentów. To co nas szczególnie cieszy, to fakt, że projekt ten rewitalizujemy wspólnie. Remont planujemy zakończyć do końca przyszłego roku – powiedziała Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent miasta Łodzi.

W ramach prac odnowione będą elewacje, stolarka i wnętrza (m.in. sufity, witraże i posadzka). Część ścianek zostanie wyburzona, a klatek schodowych – udrożniona. Naprawy doczeka się dach, wymienione bądź wprowadzone zostaną wszelkie instalacje, a teren zostanie oświetlony. W środku przywrócony zostanie mu pierwotny, historyczny układ pomieszczeń. Na parterze znajdzie się sala obrad, sale konferencyjne oraz gabinety. Pierwsze i drugie piętro przeznaczone zostaną na biura. Budynek wyposażony zostanie w windę. Na dziedzińcu pojawi się nowa posadzka. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana. Pojawią się też nowe rośliny.

- Mówiąc o rewitalizacji, mamy na myśli pewną komplementarność. Tutaj zarząd województwa łódzkiego znajdzie swoją siedzibę, niedaleko na ulicy Sienkiewicza będzie dom dziennego pobytu dla seniorów, na ulicy Piotrkowskiej taki sam dom przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, a niedaleko również znajdzie się Wigencja, w której będzie Teatr Pinokio oraz punkt biblioteczny. Trochę dla kultury, trochę dla powiedzmy słabszych bądź starszych mieszkańców i trochę dla urzędników - dodała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Budynek przy ulicy Roosevelta 15 został zbudowany w latach 1910-1911 na zlecenie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich, jednej z największych instytucji finansowych z początku XX wieku. Obiekt zaprojektowało biuro architektoniczne Wilhelma Martensa, odpowiedzialne za podobne realizacje m.in. w Berlinie i Hamburgu. Przez wiele lat służył instytucjom finansowym, głównie bankom, dlatego w jego wnętrzu do dziś znajdują się m.in. wodo i ognioodporny skarbiec, pomieszczenia kasowe czy oryginalne szafki dla pracowników.