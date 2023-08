W kamienicy przy Rozbrat 44 w Warszawie buldożer niszczy mury, bo konserwator zaakceptował WZiZT. Adres to warszawski Solec, park i siedziba Sejmu i Senatu tuż obok. Budynek z lat 30. XX w. który przetrwał Powstanie właśnie robi miejsce dla biurowca.

Na Powiśle wjeżdżają buldożery. Mają zetrzeć z powierzchni ziemi byłe centrum szkoleniowe Komitetu Centralnego i siedzibę PZPR, która później, po zmianie ustroju, była siedzibą partii SLD. Mieszkańcy Warszawy i media rozgrzane są do czerwoności i kipią. Pytają, czy naprawdę co zostawiła nam wojna, to zrównamy z ziemią my sami?...

Mamy już uzgodnione przez konserwatora zabytków pozwolenie na budowę nowego obiektu. To będzie sześciokondygnacyjny biurowiec z usługowym parterem. Gabarytami, wysokością będzie właściwie identyczny z budynkiem, który zostanie rozebrany - powiedział "Gazecie Wyborczej" Ryszard Urbański, dyrektor ds. inwestycji w X Point Powiśle, która jest właścicielem terenu.

Nieruchomość przy Rozbrat 44a tworzą dwa budynki. Ich właścicielem jest spółka X Point Powiśle. Inwestor ma tu wybudować tu biurowiec o sześciu kondygnacjach, z częścią usługową umieszczoną na parterze budynku. Gabaryty nowego obiektu mają być analogiczne jak wyburzanej właśnie kamienicy.

Pozwolenie na budowę zostało zaakceptowane przez konserwatora zabytków.

Łączna powierzchnia biurowa nowej inwestycji wyniesie około 4 tys. 400 mkw. Pod część handlowo-usługową projekt przewiduje 700 mkw.

Pod budynkiem zaplanowano 2-kondygnacyjny parking samochodowy na 50 stanowisk. Za projekt architektoniczny odpowiada biuro Atelier Tektura, ale wśród projektów, którymi biuro szczyci się na swojej stronie internetowej próżno szukać projektu Rozbrat 44.

W kamienicy z lat 30. XX w. kiedyś miała miejsce galeria Andrzeja Pągowskiego, a przez ostatnie 10 lat historię pisała kultowa warszawska Restauracja Na Lato.

Bywalcy lokalu i aktywiści miejscy protestują , ale w konserwatorze zabytków nie mają oparcia.

O rozbiórce wiadomo od jakiegoś czasu, bo budynek wraz z działką dawno został sprzedany. Dziś ta niecodzienna kamienica - ze znaczącym kawałkiem historii w tle - ma ustąpić miejsca.... apartamentom z garażem. Jej wizerunek od dawna sygnowany jest nazwami luksusowych marek.

Projektant wnętrz od Giorgio Armaniego, Ralpha Laurena, Kelly’ego Hoppena lub Andrew Wincha. W samym apartamentowcu zapowiadano nie tak egzotyczny już dziś basen, banalną wręcz siłownię i kompleks SPA, a na parterze budynku oczywistego concierge'a.

Kamienica przy Rozbrat 44

Pierwotnie kamienica była siedzibą W PRL-u budynek ten był znany jako siedziba Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w skrócie PZPR. Po zmianie ustroju, przez okrągłe 20 lat miał tu swoje miejsce Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Kamienica zmieniła właściciela w roku 2011 roku. A potem znowu została sprzedana, jako niezwykle atrakcyjne miejsce w samym centrum stolicy.

22 lipca br. na profilu Restauracji na FB właściciele napisali:

Na Lato zamyka się w tym roku, budynek w którym się mieści znika z powierzchni ziemi.

A konserwator milczy.

