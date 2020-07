Kampus Innowacji w Varso juz działa

CIC i Venture Café Warszawa oficjalnie otworzyli swój Kampus Innowacji. Na 8 tys. mkw. znajduje się biuro CIC Warsaw, elastyczny coworking klasy premium i wspólna przestrzeń do pracy dla start-upów.

CIC Warsaw jest pierwszą lokalizacją Cambridge Innovation Center w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1999 r. CIC gościł w swych progach ponad 6,5 tys. firm. W pierwszym centrum CIC w Cambridge powstawał najpopularniejszy na świecie system operacyjny używany w telefonach komórkowych, czyli Android od Google. Dziś Cambridge Innovation Center gromadzi ponad 2 tys. podmiotów reprezentujących zarówno działalność komercyjną, jak i non-profit w wielu branżach.

- CIC tworzy globalną społeczność łączącą biznes, naukę i kapitał. Z myślą o firmach nawiązujemy wartościowe partnerstwa z rządowymi i pozarządowymi organizacjami wspierającymi rozwój wielu branż technologicznych, a także z ośrodkami naukowymi i inwestorami - dając w ten sposób swoim najemcom dostęp do środowiska umożliwiającego szybki rozwój biznesu - mówi Jerzy Brodzikowski, General Manager CIC Warsaw.

Sercem Kampusu Innowacji jest otwarty dla wszystkich Warszawiaków District Hall. To miejsce, które oferuje otwartą strefę do pracy, kawiarnię oraz przestrzeń do nieformalnych spotkań. Oprócz ogólnodostępnego District Hall, przestrzeń Kampusu Innowacji składa się jeszcze z Trend House’u oraz nowoczesnych przestrzeni dla najemców CIC.

Z początkiem lipca, do przestrzeni biurowej wprowadzili się pierwsi najemcy. Wśród nich są między innymi firma szkoleniowa Apexnet, Leonardo Holding, czy amerykański scale-up medtechowy Precision Life.

- Już w tej chwili przekroczyliśmy zakładane plany komercjalizacji naszej przestrzeni na tym etapie rozwoju CIC Warsaw. Najemcy doceniają doskonałą lokalizację w Varso Place, nasze podejście do projektowania przestrzeni i animacji społeczności. Naszym głównym celem jest pobudzanie współpracy między innowatorami i uwalnianie ich od administracyjnych obowiązków związanych z biurem, dzięki czemu mogą skupić się na tworzeniu przełomowych projektów - tłumaczy Izabela Górska, współzałożycielka i syrektor zarządzająca CIC Poland, Sales Lead w CIC Warsaw.

