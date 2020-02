Kampus Uniwersytetu Coventry we wrocławskim kompleksie Centrum Południe

Uniwersytet Coventry zbliżył się o krok do otwarcia swojej wrocławskiej filii, aby tym samym stać się pierwszym zagranicznym uniwersytetem w Polsce. W tym celu podpisał właśnie ze spółką deweloperską Skanska umowę najmu powierzchni dla nowego kampusu we Wrocławiu. Obsługą transakcji zajmowali się konsultanci ds. nieruchomości z Knight Frank.

Nowy kampus zajmie dwa piętra w kompleksie Centrum Południe, we Wrocławiu, zrealizowanym przez firmę Skanska, gdzie mieścić się będą powierzchnie biurowe, usługowe oraz rekreacyjne.

W bezpośredniej okolicy znajduje się wiele przystanków autobusowych i tramwajowych, co zapewnia świetną komunikację ze wszystkimi dzielnicami miasta. Ponadto, są tu liczne kawiarnie, restauracje, banki, apteki oraz inne usługi.

- Cieszę się, że przypieczętowana została już decyzja odnośnie wynajmu pomieszczeń dla potrzeb nowego kampusu Uniwersytetu Coventry w kompleksie Centrum Południe we Wrocławiu. Jest to dla nas doskonała lokalizacja. Przylega do budynku Sky Tower i jest idealnym miejscem do nauki dla naszych studentów. Jakość budynków jest znakomita i pozwala oferować edukację na wysokim poziomie w nowoczesnych obiektach, zaprojektowanych pod specjalne potrzeby. Szczególne podziękowania za dobrą obsługę kieruję do dewelopera, firmy Skanska, oraz obsługujących nas agentów z firmy Knight Frank. Z niecierpliwością oczekuję chwili otwarcia kampusu i powitania nowych studentów we wrześniu 2020 roku - powiedział John Dishman, prorektor Uniwersytetu Coventry oraz dyrektor generalny Grupy Uniwersytetu.