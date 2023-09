Cherka i Partnerzy, warszawska kancelaria prawna specjalizująca się w prawie nieruchomościowym, przenosi swoją siedzibę z Nordic Park na Chmielną 25.

Kancelaria zajmie 220 mkw. powierzchni budynku Chmielna 25.

Budynek należy do VIG Fund.

W procesie negocjacji VIG Fund był reprezentowany przez JLL Polska.

- Chmielna 25 jest wyjątkową lokalizacją, zarówno ze względu na sam budynek biurowy – z racji na aspekty architektoniczne i wnętrzarskie, a także ze względu na miejsce w jakim się znajduje. Ulokowanie naszego nowego biura w tak centralnie położonym i ekskluzywnym punkcie Warszawy, zapewni pełen komfort naszym pracownikom, a nowa lokalizacja i nowa przestrzeń będą doskonałym odzwierciedleniem równie wysokich standardów naszej firmy. Wierzymy, że dzięki tej zmianie nasze nowe biuro stanie się wizytówką naszej kancelarii – mówi Katarzyna Mitelsztedt-Hakenberg , Adwokat, Partner w Cherka i Partnerzy.

Kancelaria Cherka i Partnerzy Adwokaci i Radcowie prawni sp.p. to jedna z wiodących polskich kancelarii prawnych, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze prawnej zagadnień związanych z prawem nieruchomości, zarówno w aspektach administracyjno – prawnych, jak i cywilnych, oraz doradztwem w sektorze nieruchomości biurowych, komercyjnych i mieszkaniowych dla funduszy inwestycyjnych, deweloperów oraz innych podmiotów.

Wierzymy, że lokalizacja na Chmielnej 25 jest doskonałym rozwiązaniem dla najemcy tej rangi, i cieszymy się, że mieliśmy okazję reprezentować tę inwestycję, która jest tak unikatowa i charakterystyczna. Centrum Warszawy to najbardziej atrakcyjna lokalizacja dla najemców, jednak Chmielna 25 wyróżnia się spośród innych centralnie położonych biurowców, ze względu na wyjątkową fasadę i najwyższej klasy udogodnienia, w które została wyposażona – mówi Olga Szczęsna, Leasing Director, Office Agency, JLL.

Budynek Chmielna 25 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w krajobrazie Warszawskich biurowców, z charakterystyczną, falującą, szklaną fasadą, zapewniającą stały dostęp do światła dziennego. Mieszcząca się w prestiżowej części stolicy, siedmio-piętrowa kondygnacja zapewnia całkowitą przestrzeń biurową o całkowitej powierzchni 6 260 mkw. Biurowe wnętrza zostały wykończone przy użyciu najwyższej jakości materiałów i zaprojektowane w sposób zapewniający najemcom pełną dowolność aranżacji. Ponadto, budynek jest otoczony przez liczne ekskluzywne sklepy oraz punkty usługowe i gastronomiczne, a dzięki centralnej lokalizacji jest doskonale skomunikowany, w bliskiej odległości do przystanków autobusowych i tramwajowych oraz dwóch stacji metra. Dodatkowo, budynek został wyróżniony certyfikatem ekologicznym LEED, za poziomie Złoty.

