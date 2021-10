Kancelaria CMS z biurem w najwyższym biurowcu UE

Kancelaria CMS zmieni lokalizację swojego warszawskiego biura przenosząc się do Varso Tower. Będzie to najwyżej położona siedziba na rynku biurowym w Polsce oraz drugie, po Londynie, największe biuro CMS w Europie.

Kancelaria CMS przeniesie się do nowego biura zlokalizowanego w Varso Tower, gdzie zajmie 7 000 mkw.

Kancelaria będzie zajmować piętra od 39 do 43, włączając w to ponad 450-metrowy prywatny taras znajdujący się na wysokości 177 metrów.

W poszukiwaniu lokalizacji i procesie transakcji najmu CMS reprezentuje JLL, a za projekt biura odpowiada firma Trzop Architekci.

CMS działa w 45 krajach i jest drugą największą kancelarią prawną w Polsce. Jej decyzja o wynajęciu nowego biura w takiej lokalizacji oraz zapowiedź zaprojektowania jego wszystkich funkcjonalności i wystroju na poziomie nie spotykanym dotąd w branży usług prawnych, jest wzorem innowacyjności w środowisku kancelarii prawnych oraz ważnym impulsem dla rynku biurowego.



- Największą wartością każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. To nasz zespół buduje pozycję firmy na rynku. Wzmocnienie naszej kultury organizacyjnej, w której centrum znajduje się tworzenie możliwości rozwoju dla naszego zespołu, to najlepszy możliwy sposób na wzrost wartości dla naszych klientów. Planując przeprowadzkę do nowego biura zdecydowaliśmy się na najlepszy budynek na rynku oraz na współpracę z takimi partnerami, którzy zapewnią nam najwyższy możliwy standard projektu. Wspólnie stworzymy cultureplace – przestrzeń do rozwijania relacji w zespole oraz z naszymi klientami, a nie tylko workplace, czyli środowisko pracy - mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarii CMS w Polsce

Kancelaria CMS zdecydowała się na najem 7 000 mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej w najwyższym budynku w UE. Jest to najwyżej położona siedziba firmy na terenie Polski, według stanu na dzień podpisania umowy. Kancelaria będzie zajmować przestrzeń od 39 do 43 piętra. Przestrzeń biurowa będzie wspierać kulturę organizacyjną CMS, dlatego wszystkie kondygnacje będą połączone ze sobą specjalnie zaprojektowaną klatką schodową, wokół której będą znajdowały się przestronne przestrzenie wspólne przeznaczone do formalnych i nieformalnych spotkań. Unikalną częścią biura jest przeszło 450metrowy taras zlokalizowany na wysokości 177 metrów.



- Zdecydowaliśmy się na ambitny ruch i patrzymy w przyszłość. Chcemy inwestować w innowacje i pozyskiwać najlepsze talenty na rynku usług prawnych. Do tej pory wynajmowaliśmy biuro o powierzchni 4 500 mkw., a zdecydowaliśmy się na prawie dwa razy większą przestrzeń. Biorąc jednak pod uwagę cel, czyli zapewnienie najlepszych warunków do rozwoju, zaplanowaliśmy biuro, które zapewni wygodne przestrzenie wspólne dla całego ponad 300-osobowego zespołu CMS. Chcemy, żeby był to jeden, pełen życia organizm uwzględniający nasz styl pracy i naszą kulturę - wyjaśnia Andrzej Pośniak.