CMS już niebawem otworzy swoją nową siedzibę w najwyższym budynku Europy, Varso. Jakie będzie realizowane przez Tétris nowe biuro renomowanej firmy? O tym z Beatą Kępowicz, dyrektor operacyjną CMS.

- Podwoiliśmy powierzchnię swojego biura i jest to bardzo świadoma decyzja. Znajdą się tutaj biura dla prawników, jak i przeznaczone na spotkania z klientami, zaprzyjaźnionymi kancelariami czy zespołami z innych miast. Mieliśmy bardzo duże potrzeby związane z przestrzeniami wspólnymi i to właśnie one zostały rozbudowane w naszej nowej siedzibie - mówi Beata Kępowicz, dyrektor operacyjna w kancelarii CMS.

Budynek Varso, do którego przeprowadza się kancelaria, posiada certyfikat WELL na poziomie Shell&Core, dodatkowo CMS ubiegał się o certyfikat WELL Commercial Interior.

- Dbanie o klientów i środowisko pracy mamy w swoim DNA. Sama idea certyfikacji przyświecała nam już od samego początku myślenia o nowym biurze. Zawsze był to dla nas priorytet. Certyfikacja WELL miała być zwieńczeniem naszej ugruntowanej kultury organizacji. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na certyfikację BREEAM, w której prowadzona jest cała budowa naszej nowej siedziby. Bardzo dbamy o to, co znajduje się w naszym biurze i jak czują się w nim pracownicy oraz goście - zaznacza Kępowicz.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl