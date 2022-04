Kancelaria prawna Bird & Bird przenosi się do warszawskiego Central Point

Międzynarodowa kancelaria prawna Bird & Bird podpisała umowę najmu z belgijskim deweloperem Immobel i dołączy do powiększającego się grona najemców budynku Central Point. Kancelaria zajmie ponad 2,5 tys. mkw.

Biurowiec zlokalizowany jest w samym centrum Warszawy przy zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

Kancelaria Bird & Bird wynajęła 2545 mkw. i zajmie prawie trzy piętra wieżowca.

W transakcji najemcy doradzała firma Savills.

Bird & Bird posiada 30 biur własnych w 21 krajach oraz koordynuje doradztwo w ponad 180. Stale powiększające się polskie biuro, potrzebowało nowej powierzchni biurowej w Warszawie, która umożliwi zarówno dalszy rozwój, jak i stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, wspierającego działalność biznesową.

– Polski zespół Bird & Bird odgrywa dużą rolę w globalnych strukturach naszej firmy, chcieliśmy, aby nasze nowe biuro znajdowało się w doskonałej lokalizacji, ułatwiającej prowadzenie międzynarodowych projektów oraz umożliwiającej swobodny dojazd z różnych części Warszawy i całej Polski. Zarówno dla gości zagranicznych, jak i klientów lokalnych, ale przede wszystkim dla naszych pracowników– mówi Sławomir Szepietowski, partner zarządzający Bird & Bird w Polsce.

Central Point zapewniło kameralną atmosferę Bird & Bird

– Zależało nam również na tym, aby nasze nowe biuro zapewniało kameralną atmosferę i komfort pracy. Innowacje i nowe technologie, szczególnie te w duchu zrównoważonego rozwoju, są nam bardzo bliskie, dlatego nie chcieliśmy iść na kompromis również i w tej kwestii. Central Point spełnił nasze kluczowe oczekiwania. Bardzo się cieszę, że będziemy mieć biuro w miejscu, które w pełni wychodzi naprzeciw standardom współczesnego biznesu i sprzyja rozwojowi swoich najemców – dodaje Sławomir Szepietowski.

Central Point, to obecnie jeden z najważniejszych projektów belgijskiego dewelopera Immobel w Polsce. Wyjątkowa lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy, na skrzyżowaniu głównych ulic – Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, w miejscu, w którym przecinają się dwie linie metra, zaliczana jest do najlepszych w stolicy. Do Central Point można z łatwością dotrzeć nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską i rowerem.

– Obecność tak prestiżowej firmy prawniczej, jak Bird & Bird i jednocześnie drugiej już kancelarii we flagowym projekcie biurowym Immobel Polska, to dla nas dowód na to, że stworzyliśmy fantastyczny budynek, który odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających najemców – mówi Richard Aboo, dyrektor zarządzający w Immobel Polska.

Central Point pamięta o ludziach i środowisku

– Międzynarodowy charakter działalności Bird & Bird na dużą skalę wymaga odpowiedniej infrastruktury budynku, którą Central Point jest w stanie zaoferować. Wybór naszego projektu to gwarancja najwyższej jakości powierzchni biurowej i jednocześnie wyraz troski o pracowników oraz środowisko – podkreśla Richard Aboo.

W najbliższym sąsiedztwie budynku Immobel Polska najemcy znajdą liczne kawiarnie, restauracje, instytucje kultury, takie jak np. kina i teatry, a także punkty usługowe, sklepy, banki oraz siłownie. Od innych projektów biurowych w centrum Warszawy Central Point wyróżnia się pod względem niepowtarzalnych widoków z okien i rozpościerającej się za nimi przestrzeni. Z najwyższych pięter budynku można dostrzec zarówno biznesowy obszar miasta – Wolę, jak i historyczny fragment Warszawy wraz ze Starym Miastem i Ogrodem Saskim. Nie brakuje również widoku na sąsiadujące obszary zielone, co w samym centrum dużego miasta jest wyjątkowe.

W procesie najmu kancelarię Bird & Bird kompleksowo wspierała firma Savills, która świadczyła dla najemcy usługi doradztwa komercyjnego związanego z wyborem optymalnej lokalizacji i negocjacji warunków najmu. Dział doradztwa budowlanego i projektowego Savills będzie w imieniu najemcy odpowiadał za zarządzanie projektem i koordynację prac wykończeniowych związanych z aranżacją biura.