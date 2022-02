Kancelaria w Varso Tower pierwsza w Polsce ubiega się o certyfikat WELL

Standard WELL v2 weryfikuje parametry jakości wody, akustyki, światła oraz powietrza.

Przyszłe warszawskie biuro CMS zajmie 7 tys. mkw.

Decyzja o wystąpieniu o certyfikat jest dla kancelarii CMS elementem realizacji strategii „cultureplace”,

Certyfikacja w systemie WELL ocenia jakość środowiska pracy danej powierzchni biurowej. Potwierdza, że warunki w biurze są optymalne, a dzięki przyjaznym i właściwie zaprojektowanym przestrzeniom pracownicy mogą czuć się w nim komfortowo. Standard WELL v2 weryfikuje między innymi parametry jakości wody, akustyki, światła oraz powietrza, a także działania wspierające zdrowy styl życia.

Dobrostan pracowników to obecnie jeden z priorytetów firm na całym świecie. Jak pokazują badania Aon (2021 Global Wellbeing Survey), w Polsce najważniejszymi kwestiami związanymi z wellbeingiem są: work-life balance, zdrowie psychiczne i środowisko/kultura pracy – ten ostatni obszar wskazuje 45 proc. respondentów.

Przyszłe warszawskie biuro CMS to przestrzeń zajmująca 7 tys. mkw. w najwyższym biurowcu Unii Europejskiej – Varso Tower, zaaranżowana na pięciu piętrach. Jest to jedna z niewielu powierzchni biurowych w Polsce, dla której zostały podjęte działania związane z uzyskaniem certyfikatu WELL. Poddany ocenie w tym systemie zostanie także sam budynek Varso Tower będący inwestycją HB Reavis.

Przygotowania przed dwiema certyfikacjami

– Przeprowadzkę do biura w Varso Tower planujemy na przełomie 2022 i 2023 roku. Naszą ambicją jest, by nowa przestrzeń odzwierciedlała kulturę organizacyjną CMS, wspierała rozwój ponad 300-osobowego zespołu oraz realizowała nasze cele dotyczące poczucia przynależności i aktywnego uczestnictwa w życiu kancelarii. Dlatego na etapie aranżacji i organizacji nowej powierzchni intensywnie współpracujemy z naszymi pracownikami, uwzględniając ich styl pracy i oczekiwania. CMS jest jedną z nielicznych kancelarii prawnych na świecie i pierwszą w Polsce, ubiegającą się o certyfikację swojej siedziby w systemie WELL. Co więcej, nowa przestrzeń naszej kancelarii zostanie poddana także ocenie w standardzie BREEAM weryfikującym powierzchnię biurową pod kątem proekologicznych rozwiązań – mówi Beata Kępowicz, Chief Financial and Operations Officer w kancelarii CMS.

