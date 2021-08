Kancelarie prawne stawiają na hybrydowy model pracy

Firmy prawnicze pod wpływem doświadczeń pandemii zmieniają swoją strategię miejsca pracy.

Na pierwszym miejscu znajdują się oczekiwania pracowników, którzy nadal cenią korporacyjną przestrzeń biurową, ale nie chcą w niej spędzać 5 dni.

Z analizy CBRE wynika, że większość firm prawniczych zaoferuje nawet 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu.

Przestrzeń biurowa pozostanie ważnym elementem m.in. w walce o talenty. Wzrośnie znaczenie jakości środowiska pracy.

- Większość kancelarii prawnych, z którymi współpracujemy na całym świecie, jest zgodnych, że praca zdalna zostanie ważnym elementem nowej strategii miejsca pracy. W tym środowisku model pracy hybrydowej wymaga jednak szczególnych reguł. Nie ma jednego uniwersalnego schematu. Z jednej strony, ważne jest utrzymanie kultury wspierającej mentoring i bezpośrednie kontakty, z drugiej, odpowiedź na wyraźną potrzebę pracowników do zwiększenia dostępu do mobilnych form pracy. Stąd wdrożenie pracy zdalnej, jako integralnego elementu środowiska pracy, powinno być odpowiednio zaplanowane i dopasowane do stylu danej kancelarii. Wiele firm prawniczych, pomimo pandemii, odnotowało najlepsze w historii dane o przychodach. To buduje zaufanie do etyki pracy w domu i przekonuje decydentów, że bardziej elastyczne podejście może zadziałać w praktyce. Elastyczność nie oznacza jednak mniejszej roli biura, które zostanie kluczowe dla budowania wizerunku, walki o talenty i prowadzenia działalności – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Oczekiwania pracowników na pierwszym miejscu

Podstawowym elementem, na którym skupią się kancelarie prawne planując powrót do biur, są oczekiwania pracowników. Firmy przeprowadziły ankiety wśród zatrudnionych, żeby potwierdzić w jakim modelu chcą pracować. Większość nadal ceni korporacyjną przestrzeń biurową, ale nie chcą wracać do niej na pełny etat. Z ankiet przeprowadzonych przez CBRE wśród przedstawicieli kancelarii prawnych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wynika, że od 60% do nawet 90% pracowników chce pracować przez 2-3 dni w tygodniu zdalnie.

