Kapitał płynie do CEE. Trzeci najlepszy wynik w historii na rynku inwestycji w nieruchomości

Marek Paczuski, dyrektor, zastępca dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 lis 2020 11:40

Pomimo ogólnoświatowej pandemii Covid-19 całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 7,6 mld euro, co stanowi trzecią najwyższą wartość w historii - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Savills. Do końca bieżącego roku może on przekroczyć 10 mld euro i będzie tym samym zbliżony do pięcioletniej średniej.