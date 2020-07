Kapitał płynie do nieruchomości. Rekord inwestycyjny pomimo pandemii

Pierwsza połowa roku należy do historycznie najlepszych pod względem wolumenu transakcji na rynku nieruchomości. Inwestorzy wydali na zakupy w Polsce 3 miliardy euro, co oznacza wzrost aż o 5 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku.

W dalszym ciągu w centrum zainteresowania inwestorów pozostają biura, ale obserwujemy rosnący udział transakcji w sektorze magazynowym, który zaczął być jeszcze bardziej interesujący z uwagi na rosnący udział e-commerce w handlu detalicznym.

- Trzy miliardy euro to naprawdę imponujący wynik, który mógł być jeszcze wyższy gdyby nie pandemia, która uniemożliwiła zamknięcie wielu transakcji. Obecnie obserwujemy duże ożywienie na rynku inwestycyjnym, a prym wiedzie logistyka. Inwestorzy wierzą w ten sektor, a pozytywne informacje biegnące chociażby z Komisji Europejskiej, która wskazuje Polskę jako kraj, który najłagodniej z całej UE przejdzie przez „Covid-ową recesję” tylko wspierają aktywność inwestycyjną – komentuje Krzysztof Cipiur, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych w Knight Frank.

- Zgodnie z danymi GUS, rynek e-commerce w 2019 roku był wart 50 miliardów złotych i od tamtej pory urósł prawie dwukrotnie. Przewiduje się, że do końca 2020 roku przełamie barierę i będzie wart 100 miliardów złotych. Pandemia przyspieszyła ten proces i zmieniła nawyki kupujących szybciej niż się spodziewano. Wiele marek, takich jak Zara czy H&M zmniejszają liczbę sklepów stacjonarnych, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i przenoszą sprzedaż do Internetu. To na pewno jeszcze bardziej przekieruje zainteresowanie inwestorów w stronę rynku magazynowego. W następstwie tych decyzji spodziewamy się dalszego wzrostu tego sektora w kolejnych miesiącach – dodał George Lewis, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych w Knight Frank.

- W wyniku rozpędzenia handlu e-commerce obserwujemy również większe zainteresowanie gruntami pod inwestycje logistyczne – głównie skupione wokół logistyki miejskiej i przy głównych arteriach komunikacyjnych. Jest to bardzo dobry sygnał dla rynku, bo oznacza, że gospodarka zaczyna się budzić do aktywności – dodaje Piotr Litwin, Associate Director w Dziale Gruntów Inwestycyjnych.