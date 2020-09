Kapitał wciąż szuka okazji w nieruchomościach komercyjnych

Europi Property Group powstało jesienią i od tego momentu szukało okazji biznesowych w Polsce. W końcu grupa kupiła udziały w grupie Capital Park. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, tworzymy silny zespół. Sadzę, że nie dostalibyśmy tej szansy, gdyby nie Covid-19. To pokazuje, że na rynku jest potencjał do zawierania atrakcyjnych transakcji – uważa Jonathan Willén, CEO Europi Property Group.

Podkreśla, że rynek transakcyjny zwolnił i wyczuwalna jest niepewność wśród inwestorów. Jednak z drugiej strony ceny utrzymują się na swoim dotychczasowym poziomie, zwłaszcza w sektorze premium.

- Obecnie na rynku jest sporo kapitału szukającego okazji w nieruchomościach komercyjnych ze względu na wciąż atrakcyjny profil zysków. Sądzę, że do jesieni na rynku pojawi się więcej obiektów na sprzedaż. Jednak wciąż jest wiele firm i funduszy nimi zainteresowanych, więc ceny się utrzymają – dodaje Jonathan Willén.

Jego zdaniem Polska - z europejskiej perspektywy - radzi sobie całkiem dobrze.

- Kraje takie jak: Niemcy, Austria czy Polska reagują na zmieniającą się sytuację szybo i w sposób zdecydowany. Mają dzięki temu lepsze ekonomiczne prognozy wychodzenia z kryzysu. Z perspektywy inwestora ważne jest oczywiście dobre przywództwo na poziomie politycznym, bo daje poczucie pewności. Sadzę, że Polska radzi sobie całkiem dobrze, podobnie jak w 2008 i 2009 r. To niezwykle dynamiczny kraj z bardzo elastycznym kapitałem ludzkim, którego sukcesy widać wyraźnie w wielu firmach na różnych poziomach. Zbliżamy się do jesieni. Miejmy nadzieję, że to będzie początek ozdrowienia gospodarki. Zobaczymy co przyniesie jesień, ale sadzę że Polska będzie nadal dobrze się prezentować na scenie europejskiej – przyznaje Jonathan Willén.

Retransmisja sesji: Nieruchomości komercyjne w Polsce