Dziś, kawa w kapsułkach to nie tylko wygoda, policzalność oraz szybkość i łatwość użycia, ale również jakość, smak i świeżość, to właśnie pozwala codziennie cieszyć się smakiem pysznej kawy. Przygotowanie jej nigdy nie było łatwiejsze, bardziej dostępne oraz zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – dziś możesz połączyć swój biznes z ekologicznym życiem.

Jeśli wybierzesz do swojego hotelu, biura lub małej gastronomii odpowiednie kapsułki.

Jeśli szukasz międzynarodowej marki kawy, która idealnie wpasowała się w potrzeby rynku i podąża za trendami to właśnie znalazłeś kompleksowe rozwiązanie dla siebie.

Najnowsze kapsułki Julius Meinl są w 100% kompostowalne w warunkach domowych przy zachowaniu smaku i aromatu kawy.

Co to znaczy, że można je kompostować w warunkach domowych?

Firma Julius Meinl uwzględniła wzrost konsumpcji kawy dlatego jej opakowanie nie zanieczyszczają środowiska i bardzo szybko się rozkładają. Są przeznaczone dla rosnącej liczby świadomych konsumentów oraz pełnią również bardzo ważną dla firmy rolę edukacyjną. Termin kompostowalne jest używany do opisania produktu, który jest nietoksyczny i ulega naturalnemu rozkładowi. Produkty kompostowalne wymagają mikroorganizmów, wilgoci i ciepła do wytworzenia gotowego produktu kompostowego.

Nowa linia kaw w kapsułkach firmy Julius Meinl jest wykonana z naturalnego materiału, w 100% z celulozy pochodzenia biologicznego i olejów roślinnych, które są zasobami odnawialnymi.

Posiadają najwyższą ochronę aromatu dzięki opatentowanemu zamknięciu

Część z dostępnych rodzajów posiada Certyfikat Fairtrade* i certyfikat EKO **

Są to kapsułki w 100% kompostowane w warunkach domowych zgodnie ze specyfikacją certyfikatu TÜV Austria: OK Compost HOME S0520.

Kawy w kapsułkach, przeszły duże zmiany poprzez ambicje wielu ich miłośników, które doprowadziły w następstwie do powstania kapsułki z kawą w wielkim stylu.

Jak mówi Aleksandra Kielak Dyrektor Sprzedaży firmy Julius Meinl: „Segmenty HoReCa oraz biurowy nieustannie dążą do podnoszenia standardu usług oraz wymyślania i dokładania kolejnych, a wszystko po to, aby posiadać jeszcze ciekawszą i bogatszą ofertę. Zainteeresować i przyciągnąć do siebie Klientów. Dlatego kapsułki trafiają już nie tylko do domów i biur, ale coraz częściej do małych gastronomii i hoteli. Każdy rodzaj kapsułek jest pakowany po 10 sztuk. Najczęściej używane w gastronomii są 2 smaki, szczególnie doceniane przez Klientów hotelowych, ponieważ są pakowane również zbiorczo po 30 sztuk, generują znacznie mniejszą ilość opakowań”.

* Fairtrade to jeden z systemów certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, który zmienia sytuację producentów rolnych w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Fairtrade działa na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla drobnych rolników, plantatorów i pracowników.

Więcej na: www.fairtrade.org.pl

** Produkty z kategorii EKO (ECO) składają się w największym stopniu z naturalnych zasobów Ziemi. Produkcja EKO nie może zakłócać ani niszczyć żadnego ekosystemu i powinna wręcz wspierać zagrożone układy przyrodnicze. Tego typu produkty oznaczane są na przykład europejskim logo żywności ekologicznej (listkiem z gwiazdek na zielonym tle oraz numerem jednostki certyfikującej). Dają one pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.