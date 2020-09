Karolina Radziszewska, Skanska: Biura nie stracą na znaczeniu

- Konieczność nagłego przejścia w tryb pracy zdalnej była zaskoczeniem zarówno dla firm, jak i dla nas samych – pracowników, którzy z dnia na dzień stracili możliwość bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z zespołu, zastępując go wirtualnymi spotkaniami za pomocą firmowych komunikatorów. Było to niemałe wyzwanie, które dziś, wraz ze stopniowym powrotem do biur, zmienia się w kolejny test dla firm i organizacji – adaptację do nowej normalności - mówi Karolina Radziszewska, wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

- Należy przy tym podkreślić, że jest zbyt wcześnie, aby oszacować skalę powrotów pracowników do biur. Wpływa na to sytuacja związana z jesiennym sezonem grypowym. Niezależnie od dalszego przebiegu pandemii będziemy działać zgodnie z nowymi zasadami funkcjonowania, w zmienionej adaptacji samej powierzchni. Już teraz bowiem wiadomo, że biura jako element biznesu, nie stracą na znaczeniu. Home office oczywiście pozostanie z nami, ale raczej w hybrydowej formie pracy, a nie jako dominujący model. Biura natomiast, jako kluczowy element budowania kultury organizacyjnej i poczucia przynależności, pozostaną miejscem, w którym pracownicy spotykają się, wchodzą ze sobą w interakcje i tworzą realną, nie tylko wirtualną społeczność.

Jak zapewnia, szereg rozwiązań, wprowadzonych przez Skanska, doskonale obrazuje skalę działań, które są niezbędne, aby zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. - Efektem współpracy wirusologa z naszym zespołem ekspertów jest oferta „Care for Life Office Concept”. Obejmuje ona profesjonalne doradztwo dla najemców oraz wdrożenie nowych procedur, mających na celu ograniczenie przenoszenia się koronawirusa lub innej potencjalnej choroby w przyszłości. Składają się na nią także zmiany w zakresie planowania przestrzeni i aranżacji biur, bezdotykowa koncepcja biura, plan sanityzacji, a także dostosowanie systemów wentylacji i klimatyzacji do aktualnej sytuacji - wyjaśnia Karolina Radziszewska.

- Jako Skanska przechodzimy przez ten sam proces, co nasi klienci – dostosowujemy nasze biura do nowej sytuacji zgodnie z wytycznymi ekspertów, ale też z przyjemnością odnotowujemy powrót naszych pracowników do coraz intensywniejszej obecności w biurze. Na podstawie zarówno już dostępnych badań, jak i własnych doświadczeń, jesteśmy głęboko przekonani, że wartość pracy w biurze jest nie do zastąpienia wyłącznie cyfrowym kontaktem - mówi wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. - Dlatego nie mamy obaw o popyt na powierzchnię biurową, oczywiście taką o wysokiej jakości i poziomie bezpieczeństwa, do której pracownicy sami chętnie przyjdą.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?