Karolkowa Business Park z kluczowym najemcą na dłużej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to państwowa instytucja, która ma na celu rozwijanie polskiego rolnictwa oraz terenów wiejskich. Wśród zadań KOWR wymienić można m.in. działania inwestycyjne w zakresie innowacyjności oraz odnawialnych źródeł energii, a także gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Najemca wprowadził się Karolkowa Business Park w 2015 r. Przedłużenie umowy oznacza, że KOWR pozostaje w biurowcu na kolejne sześć lat.

W ramach renegocjacji kontraktu postanowiliśmy utworzyć nowe biuro obsługi klienta, jest ono dostępne na parterze budynku. Wybraliśmy to miejsce z wielu powodów. Biurowiec jest doskonale zlokalizowany, w pobliżu znajduje się stacja drugiej linii metra – Rondo Daszyńskiego oraz liczne przystanki komunikacji miejskiej, dzięki czemu wszystkie osoby, które z nami współpracują, mogą w łatwy i szybki sposób do nas dojechać z każdego miejsca w stolicy. Karolkowa Business Park zapewnia nam również komfortowe przestrzenie do pracy, a sam budynek jest innowacyjny, proekologiczny i energooszczędny - mówi Artur Gruszczyński, p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.