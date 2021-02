Katarzyna Zawodna-Bijoch: Nasze wyniki biznesowe napawają dumą

Spółka biurowa Skanska realizuje innowacyjne i zrównoważone projekty biurowe na dwóch europejskich rynkach: w Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach nordyckich. Skanska w CEE sprzedała europejskim inwestorom cztery biurowce za 265 mln euro, ukończyła siedem budynków, których łączna powierzchnia wynosi ponad 150 tys. mkw. i wynajęła ponad 135 tys. mkw. Deweloper podpisał m.in. umowę najmu z grupą PZU na 47 tys. mkw. w warszawskim budynku Generation Park Y i z grupą Allegro na 26 tys. mkw. w poznańskim budynku Nowy Rynek. Obecnie deweloper ma w budowie ponad 170 tys. mkw. powierzchni biurowej w sześciu budynkach w CEE. Budowa trzech z nich została rozpoczęta w 2020 roku, a jeden właśnie został rozpoczęty w Rumunii.

Polska utrzymuje najmocniejszą pozycję w CEE

Według JLL łączny wolumen inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyniósł ponad 9,7 mld euro, co oznacza prawie 32 proc. spadek w porównaniu z rokiem 2019. Mimo pandemii Polska utrzymała swoją wiodącą pozycję, odpowiadając za 57 proc. łącznego wolumenu inwestycji w CEE (5,6 mld euro). Oznacza to 30 proc. spadek w stosunku do 2019 roku, ale jest to wciąż trzeci największy wolumen inwestycji w historii.

– Pandemia to jedno z największych wyzwań w historii, z którym przyszło nam się zmierzyć. Dziś szczególnie ważne jest, by działać i funkcjonować na tyle normalnie, na ile to tylko możliwe – dlatego taką dumą napawają mnie nasze wyniki biznesowe za rok 2020 – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes i CEO spółki biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaż czterech biurowców w CEE oraz nasz wynik wynajmu w tym dwie duże umowy: z grupą PZU w Warszawie i grupą Allegro w Poznaniu, świadczą o wyjątkowej jakości naszych projektów, zaufaniu naszych partnerów biznesowych i zaangażowaniu wszystkich pracowników Skanska. W tym roku będziemy kontynuować budowę obecnych i nowych projektów w taki sposób, żeby były maksymalnie bezpieczne, zdrowe i zrównoważone. Głęboko wierzę, że poczyniliśmy w tej mierze ważne kroki, wdrażając kompleksowy program dotyczący powrotu do biur o nazwie „Care for Life Office Concept” i dostosowując nasze przestrzenie do aktualnie panujących warunków. Świadczy o tym przyznanie ośmiu naszym projektom certyfikacji WELL Health-Safety Rating – dodaje Katarzyna Zawodna-Bijoch.