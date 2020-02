Katowice czekają na spektakularne projekty mixed-use

Mixed-use to przyszłość rynku nieruchomości. Jakie kompleksy łączące biura z innymi funkcjami powstaną w najbliższym czasie w Katowicach?

O rynku biurowym i projektach wielofunkcyjnych Katowic będziemy rozmawiać w trakcie Property Forum Katowice i 4 Design Days 2020 w Katowicach.

Deweloperzy przestali budować tylko budynki monofunkcyjne, a zaczęli tworzyć miejsca do pracy i do życia. Najlepszym przykładem może być realizowany przez Cavatina Holding kompleks Global Office Park, który będzie górował nad miastem dzięki trzem wieżom. Budowa jednego z najbardziej oryginalnych projektów biurowo-mieszkaniowych w Polsce rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Kompleks realizowany przez Cavatina Holding powstaje w centrum Katowic, przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Dąbrówki. Jak zapewnia deweloper, jest to pierwszy projekt mixed-use w stolicy Śląska realizowany na tak dużą skalę. Projekt zakłada realizację trzech wysokościowców, w tym dwóch biurowych i jednego mieszkaniowego, osadzonych na wspólnym pięciokondygnacyjnym podium, przeznaczonym na lokale usługowe i gastronomię. Biurowe wieże będą liczyć po 25 pięter, w których łącznie inwestor zaoferuje firmom ponad 58 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni klasy A. Dodatkowo architekci Cavatina wpisali w projekt ogromną – bo liczącą prawie 2,3 tys. mkw. - strefę zieleni i relaksu.

- Naszym celem było stworzenie zabudowy o mieszanej funkcji i bardzo wysokiej intensywności, która dla dobrego funkcjonowania jej przyszłych użytkowników, została uzupełniona o maksymalną możliwą powierzchnię wspólnych terenów zielonych na dachach niższej części kompleksu – tłumaczy Jan Juraszczyk, architekt w Cavatina Holding.

Inwestycja Cavatina Holding nie będzie jednak jedynym projektem mixed-use na katowickiej mapie nieruchomości. W tym roku firma Vastint planuje rozpoczęcie pierwszej katowickiej inwestycji - zespołu biurowo-hotelowego o nazwie Nova Silesia, który powstanie w miejscu dawnego hotelu Silesia.

- Planowany projekt – hotel o powierzchni około 5 tys. mkw. oraz dwa budynki biurowe o powierzchni 30 tys. mkw. – wzbogacą ofertę ścisłego centrum Katowic – mówi Maciej Kandybowicz, Leasing Manager, Vastint Poland. To pierwszy projekt komercyjny Vastint w tym mieście, ale, jak zapewnia Maciej Kandybowicz, na pewno nie ostatni. - Stolica Górnego Śląska, naszym zdaniem, ma ogromny potencjał. Rozwijający się dynamicznie rynek cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród inwestorów i firm, które chętnie lokują tutaj swoje centra usług wspólnych. Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, duża ilość szkół wyższych, a także infrastruktura drogowa, położenie samego miasta oraz siła aglomeracji to jego główne atuty. Spodziewamy się, że siła miasta będzie nadal rosnąć, co umocni jego pozycję na biurowej mapie Polski – mówi.

Także Atal w swojej najnowszej katowickiej inwestycji mieszkaniowej pod nazwą Sokolska 30 Towers planuje wprowadzić funkcję biurową. Kompleks tworzyć będą dwie 17-piętrowe wieże mieszkalne, ale na dwóch pierwszych piętrach przewidziana jest powierzchnia biurowa – łącznie około 4 tys. mkw.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!