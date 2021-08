Katowice i GZM wśród kluczowych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych

Silne zaplecze edukacyjne jest magnesem dla coraz to nowocześniejszych branż, pojawiających się na jej terenie. Wysoka jakość kształcenia w połączeniu z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, znajduje odzwierciedlenie w innowacyjności, zdobywaniu coraz to nowych patentów oraz edukowaniu wykwalifikowanych pracowników.

Centrum logistyczne Europy

Położenie geograficzne Metropolii w południowej części Polski w połączeniu z mocno rozbudowaną infrastrukturą transportową, stawia ją w czołówce najważniejszych centrów logistycznych w Europie. Transformacja z regionu zdominowanego przemysłem górniczym - na region nowoczesny oparty na innowacyjnych technologiach, dokonuje się w bardzo szybkim tempie. Obszar ten może się pochwalić doskonale skomunikowanym transportem drogowym, kolejowym oraz lotniczym. To zaś przyciąga przedsiębiorców, także tych z zagranicy i zachęca do umieszczania swoich centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych właśnie na obszarze Metropolii. Na terenie GZM zlokalizowanych jest blisko 114 centrów usług. Firmy, które mają tu swoje siedziby to inwestorzy z 19 państw m.in. z USA, Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Przedsiębiorcy najwyżej cenią sobie koszty wynajęcia powierzchni biurowej oraz współpracę z lokalnymi uniwersytetami. Konferencje, targi, fora biznesu– na miejsce tych wydarzeń organizatorzy polscy i zagraniczni również wybierają obszar GZM. W roku 2018 to właśnie Katowice były gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ – COP 24. W 2022 miasto gościć będzie ONZ-owskie Światowe Forum Miejskie – WUF11.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Edukacja i rozwój

Metropolia dysponuje silnym zapleczem edukacyjnym. Na jej terenie funkcjonują 24 uczelnie wyższe, a liczba studentów to prawie 90 tys. Największym powodzeniem cieszą się kierunki ekonomiczne, techniczne i medyczne. Z roku na rok przybywa nowoczesnych kierunków studiów, ściśle związanych z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy. Należą do nich między innymi:

- Gospodarka cyfrowa to jedyny taki kierunek w kraju, a studiować go można na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

- Politechnika Śląska przy współpracy z Uniwersytetem Lizbońskim (Superior Técnico) utworzyły nowy kierunek studiów magisterskich z obszaru transformacji energetycznej.