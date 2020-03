Katowice motywują deweloperów do inwestowania. 13 biurowców w budowie

Autor: propertynews.pl

Dodano: 20 mar 2020 14:05

Katowice to szósty co do wielkości rynek nieruchomości biurowych w Polsce, którego całkowity zasób powierzchni oferuje łącznie 528 400 mkw. - wynika z danych firmy doradczej Cushman & Wakefield. Obecnie w budowie jest 210 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w 13 projektach.