Stolica Górnego Śląska nie boi się pionierskich inwestycji. Podczas Property Forum Katowice dowiemy się, co buduje się na Śląsku i jakich projektów łaknie region.

Podczas Property Forum Śląsk - City Talk (26-27 stycznia 2023, Międzynarodowe Centrum Kongresowe) odbędzie się sesja "Miasta potrzebują nieruchomości. Deweloperzy potrzebują terenów. Co i gdzie budować na Śląsku", w ramach której szerokie grono ekspertów odpowie jakich inwestycji potrzebuje region i gdzie najlepiej je budować.

Jedno jest pewne - Katowice nie mają kompleksów i stawiają na mocne projekty.

Zespół budynków biurowych Eco City Katowice

Inwestycja realizowana przez GPP ma być najbardziej ekologicznym i przyjaznym użytkownikom kompleksem biurowym w Polsce. Kompleks zyskał najwyższą w Unii Europejskiej ocenę 94 proc. w ramach certyfikacji BREEAM spośród pre-certyfikowanych ekologicznie budynków biurowych. Blisko 60 proc. jej powierzchni zajmą tereny zielone. Autorem projektu Eco City Katowice jest P.A Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Inwestycja realizowana przez GPP ma być najbardziej ekologicznym i przyjaznym użytkownikom kompleksem biurowym w Polsce, fot. mat. pras.

Eco City Katowice zapewni 30 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni użytkownikom i środowisku oraz efektywnej energetycznie powierzchni biurowej (w tym 1 900 mkw. powierzchni coworkingowej) i ok. 1 000 miejsc parkingowych. Sercem kompleksu będzie Eco Square, czyli rekreacyjno-wypoczynkowa zielona strefa, która sprawi, że zieleń stanie się nieodłącznym elementem towarzyszącym budynkom i ich użytkownikom.

Eco Square to symboliczne odwołanie się do ochrony i wspierania natury w przestrzeni miejskiej, która dzięki dominacji ruchu pieszego, urządzonej zieleni i zaprojektowanym elementom małej architektury będzie sprzyjać integracji, stanie się miejscem codziennych spotkań i rekreacji, a także przestrzenią do spędzania wolnego czasu.

Oddanie do użytku pierwszego etapu Eco City Katowice planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Grundmanna Office Park od Cavatiny

Po sukcesie oddanego do użytku w 2022 r. katowickiego Global Office Park, którego stopień wynajmu przekracza już 90 proc., Cavatina Holding pod koniec 2022 r. rozpoczęła realizację kolejnego obiektu. Zlokalizowana w centrum Katowic inwestycja oferuje blisko 48 tys. mkw. powierzchni biurowej. To ponad 1 tys. mkw. zielonych tarasów, atrakcyjne tereny zewnętrze i angażujące przestrzenie społeczne.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, ponad tysiąca naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielonej infrastruktury oraz licznych udogodnień dla najemców., fot. mat. pras.

Nasz najnowszy projekt – Grundmanna Office Park – to już druga inwestycja Cavatina Holding na Śląsku. Dynamicznie rozwijające się firmy m.in. z branży IT i usług potrzebują nowoczesnych, świetnie zlokalizowanych przestrzeni. Dobre doświadczenia z komercjalizacji Global Office Parku potwierdziły duży potencjał Katowic. Wiemy też, że potrafimy skutecznie wspierać najemców tworząc elastyczne i atrakcyjne przestrzenie z bogatą infrastrukturą przyciągającą talenty. Zabezpieczona przez nas baza gruntów w lokalizacjach typu „prime” pozwala nam na dalszy, szybki rozwój. Nowy kompleks biurowy wpisuje się w plan strategiczny Cavatina Holding, który zakłada, że do 2025 r. osiągniemy 1 mln mkw. portfela inwestycji - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director – Katowice, Cavatina Holding S.A.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, ponad tysiąca naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielonej infrastruktury oraz licznych udogodnień dla najemców. W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat. Za projekt kompleksu odpowiada zespół architektów Cavatina Holding.

HUB Gamingowo-Technologiczny w miejscu kopalni

Budynki po dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach zostaną poddane rewitalizacji. Tam, gdzie kiedyś prężnie działał przemysł, niebawem powstanie HUB Gamingowo-Technologiczny. W konkursie na projekt kompleksu zwyciężyła pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński.

Budynki po dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach zostaną poddane rewitalizacji, fot. mat. pras.

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia , prezydent Katowic.

Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego.

Nova Silesia tam, gdzie kultowy hotel

Zespół nowoczesnych budynków o funkcji hotelowo-biurowej od Vastint powstaje w miejscu dawnego hotelu Silesia. Planowane funkcje, hotel o powierzchni około 5 000 mkw. oraz dwa budynki biurowe o powierzchni 30 000 mkw., wzbogacą ofertę ścisłego centrum Katowic.

Zespół nowoczesnych budynków o funkcji hotelowo-biurowej powstaje w miejscu dawnego hotelu Silesia, fot. mat. pras.

– Obiekt usytuowany będzie w bardzo szczególnym miejscu – na trasie dworzec-Rondo, dworzec - MCK i chcieliśmy go zaprojektować w ten sposób, by był dobrą przestrzenią spotkania się wszystkich ścieżek komunikacyjnych, które do niego dochodzą. Staraliśmy się by nasz budynek był też zwornikiem obu planów wysokościowych, niskiej i wysokiej zabudowy dwóch części Katowic, bo znajduje się w miejscu, gdzie jedna strefa przechodzi w drugą – tłumaczył architekt Szymon Wojciechowski z pracowni APA Wojciechowski. – Plan jest bardzo prosty - to trzy pudełka zapałek ustawione jako kompozycja, 7-14 kondygnacji. Bardzo ważne dla nas było, by budynki nie stanowiły wyspy, ale tworzyły coś, przez które ruch, który się tu generuje, swobodnie mógł przepływać. Parter hotelu będzie całkowicie dostępny, będzie można przejść przez niego do placu, który wypełniony będzie zielenią. Wzdłuż budynku B1 ustanowiony będzie pasaż, który umożliwi ruch na trasie dworzec-Rondo, dworzec - MCK – wyjaśniał architekt.

Konstrukcja biurowców wykonana będzie z prefabrykowanych elementów żelbetowych, a sama fasada pomyślana jest jako nowoczesna elewacja elementowa.

Ekologiczne osiedle społeczne po sąsiedzku z Giszowcem

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2022 r. ogłosiło, że przy ul. Kosmicznej w Giszowcu zrealizuje pionierskie w skali kraju ekologiczne osiedle.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2022 r. ogłosiło, że przy ul. Kosmicznej w Giszowcu zrealizuje pionierskie w skali kraju ekologiczne osiedle, fot. mat. pras.

Osiedle będzie budowane zgodnie z ideą zrównoważonej architektury, a jego futurystyczna, oszczędna w formie koncepcja przygotowana przez pracownię K3Xmore wzbudziła ożywioną dyskusję i duże zainteresowanie środowiska architektów i mieszkańców. Powstające osiedle będzie miało, jak na inwestycję miejską, wiele nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekologii i integracji mieszkańców. Idea zakłada budowę np. ogrodów deszczowych, prospołecznych przestrzeni wspólnych, zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, fotowoltaiki oraz maksymalne wykorzystanie wody. Bardzo nowatorskim rozwiązaniem jest planowana rezygnacja z przyłączenia osiedla do sieci ciepłowniczej na rzecz zastosowania głębinowych i powietrznych pomp ciepła.

Nowy Wełnowiec: w oczekiwaniu na giganta

Nowy Wełnowiec - wielofunkcyjna, ekologiczna i zielona dzielnica powstanie w północnej części Katowic między aleją Wojciecha Korfantego, a ulicą Konduktorską. Pohutniczy obszar o powierzchni 25 ha zostanie zrekultywowany, zrewitalizowany i przywrócony miastu oraz jego mieszkańcom. Szacunkowe koszty inwestycji to ponad 2 mld zł.

Nowy Wełnowiec - wielofunkcyjna, ekologiczna i zielona dzielnica powstanie w północnej części Katowic między aleją Wojciecha Korfantego, a ulicą Konduktorską, fot. mat. pras.

- Zaprojektowaliśmy Nowy Wełnowiec, aby stworzyć jak najbardziej atrakcyjną przestrzeń dla życia ludzi, równocześnie tworząc budynki o dużej intensywności - mówi Marcin Sadowski, partner w pracowni JEMS Architekci.

Za zarządzanie inwestycją odpowiada Eko-Bryza, którą kieruje Piotr Uszok, były prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia odpowiedzialnym za nadzór deweloperski została doświadczona firma inwestycyjna Grupa Capital Park.

