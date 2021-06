Katowice: prestiżowe biurowce szukają najemców

W Katowicach buduje się obecnie ok. 200 tys. mkw. powierzchni biurowej – to najwyższy wskaźnik w kraju jeśli chodzi o miasta regionalne. Zarządcy rozpoczęli już poszukiwania najemców. Gdzie szukać dobrych okazji? Sprawdziliśmy w wyszukiwarce nieruchomości komercyjnych www.propertystock.pl.

W dobie pandemii kluczowe jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia użytkowników biurowców. Nic więc dziwnego, że coraz ważniejszą rolę pełnią zrównoważone biurowce, a na Śląsku nie brakuje takich inwestycji. Pandemia zdecydowanie spowodowała przyspieszenie w tym obszarze.

Jak bardzo Katowice i inne miasta Metropolii są atrakcyjne dla inwestorów i najemców powierzchni biurowych? W trakcie niedawno organizowanego przez portal Propertynews.pl wydarzenia Property Forum Śląsk Online mówili o tym uczestnicy debaty dotyczącej inwestycji biurowych. Magdalena Kolka, zastępca naczelnika wydziału obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice wskazywała na analizę, jaką Miasto przeprowadziło wspólnie z ABSL. - W rezultacie powstały dwa rankingi: subiektywny, uwzględniający oceny menedżerów i obiektywny - wyjaśniła. W rankingu subiektywnym Katowice otrzymały piątą pozycję wśród siedmiu ocenianych miast. - Zajęliśmy jednak pierwszą pozycję pod względem kosztów wynajęcia powierzchni biurowej i drugą pozycję, jeśli chodzi o współpracę z lokalnymi uczelniami, trzecią - w kategorii płac i czwartą pod względem dostępności lotniczej oraz kolejowej - mówiła Magdalena Kolka.

Gdzie na najemców czekają najbardziej atrakcyjne oferty wynajmu nieruchomości w Katowicach o innych miastach Śląska i Zagłębia? Przyjrzeliśmy się ofertom, które można znaleźć na portalu nieruchomości komercyjnych www.propertystock.pl.

Przestrzeń biurowa do wynajęcia w Eco City Katowice

CO City Katowice to kompleks czterech zrównoważonych biurowców, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. Kompleks położony jest przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach, 2 km od centrum miasta. Pierwsze powierzchnie najmu zostaną oddane na początku 2023 roku. ECO City Katowice zapewni 34 400 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej (w tym 1900 m2 powierzchni coworkingowej) i 1050 miejsc parkingowych zlokalizowanych na parkingach podziemnych.

Cena: 13,75 euro/m2

