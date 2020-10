Katowice w czołówce lokalizacji dla branży IT

Katowice z każdym rokiem stają się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla centrów usług biznesowych. Już teraz na tym rynku funkcjonuje 110 takich organizacji, z czego aż 45 proc. pracowników jest zatrudnionych w sektorze IT. Oznacza to, że śląski rynek pracy w coraz większej mierze opiera się na nowych technologiach. Silnie przyczynia się do tego Capgemini, które wśród zagranicznych inwestorów wiedzie prym pod względem ilości zatrudnionych osób.

Jak podaje tegoroczny raport ABSL, w pierwszym kwartale 2020 r. w Polsce funkcjonowało ok. 1 500 polskich i zagranicznych centrów sektora usług biznesowych, z czego 110 na terenie Katowic. Łącznie zatrudniają one ok. 338 tys. osób, co stanowi wzrost aż o 10 proc. w odniesieniu do minionego roku. 25 800 - to zatrudnieni w centrach zlokalizowanych w Katowicach, z czego aż 45 proc. stanowisk związanych jest z sektorem nowych technologii.

Krajobraz katowickiego rynku pracy uległ w ostatnich latach dużej transformacji. Dane także pokazują, że skumulowany wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tym sektorze w perspektywie zaledwie 4 lat (2016-2020) wyniósł 12,5 proc., a prognozuje się, że w przyszłym roku liczba nowych miejsc pracy może przekroczyć nawet 600 stanowisk.

Katowice na topie

Obecnie w samych tylko Katowicach zamieszkuje ponad 293 tys. osób, z czego ponad 173 tys. w wieku produkcyjnym. W pierwszym półroczu 2020 r. w serwisie pracuj.pl zamieszczono aż 21 968 ofert pracy pochodzących z województwa śląskiego. Potwierdza to fakt, że katowicki rynek pracy jest atrakcyjny dla inwestorów, m.in. dlatego, że rocznie tutejsze 17 szkół wyższych kończy 24 tys. absolwentów, jak również blisko 90 tys. osób jest w trakcie studiów.

- Rozwój branży IT w Polsce bardzo wyraźnie widoczny jest w statystykach portalu Pracuj.pl. Według naszych danych w ubiegłym roku aż piętnaście procent ofert pracy, czyli 82 590 ogłoszeń dotyczyło właśnie specjalistów IT. Również w tym roku widzimy wyraźne zainteresowanie potrzebą zatrudniania: informatyków, grafików, programistów i innych specjalistów z tej branży. Bardzo duże znaczenie w tym kontekście mają Katowice. Branża IT rozwija się tu bardzo mocno, a coraz więcej dużych firm decyduje się na umieszczenie w tym mieście swojej siedziby lub oddziału, tworząc nowe miejsca pracy. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, z województwa śląskiego pochodziło blisko co 10 ogłoszenie na portalu – komentuje Aleksandra Skwarska, Starsza Specjalistka ds. PR i CSR w Grupie Pracuj.

Co słychać w IT?

W serwisie pracuj.pl, tylko w pierwszym półroczu pojawiło się ponad 33 tys. ogłoszeń kierowanych do osób specjalizujących się w tematach nowych technologii.

