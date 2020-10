Katowice w drodze po milion mkw. biur

Do 2023 r. ponad milion mkw. powierzchni biurowych w Katowicach, fot shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 19 paź 2020 11:13

Atrakcyjna lokalizacja, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz duża podaż nowoczesnej powierzchni biurowej przyciągają do Katowic wiele zagranicznych firm – wynika z najnowszego raportu „Przyszłość zaczyna się tu… Katowice” przygotowanego przez firmę Colliers International we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Dużą aktywnością ze strony najemców i deweloperów wykazuje się także rynek magazynowy w tym regionie.