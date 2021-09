Katowice w oczach biznesu. Jaki jest potencjał inwestycyjny miasta?

Raport pozwala on spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.

Stabilizacja mimo pandemii

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W trzeciej edycji badania BEAS, Katowice zajęły wysokie miejsce. Średnia ocena wynosi 6,7 punktu w 10-stopniowej skali. To plasuje aglomerację na trzecim miejscu (ex aequo z Krakowem) wśród innych, badanych polskich miast. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak przestrzeń biurowa (7,4 p), potencjał edukacyjny (6,9 p) i ocena lokalizacji jako miejsca do życia (6,9 p).

- W Katowicach stawiamy na konsekwentne realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju miasta, we wszystkich obszarach gospodarczych i społecznych. To właśnie takie długofalowe działania, skutecznie ochroniły większość branż działających w mieście przed skutkami kryzysu, spowodowanego pandemią. Widzimy też, że najdynamiczniej rozwijającymi się obecnie sektorami gospodarki Katowic są nowoczesne usługi biznesowe, budownictwo nowoczesnych obiektów biurowych oraz branże oparte na nowych technologiach. Te właśnie sektory, nie tylko z uwagi na ich odporność na kryzys, ale przede wszystkim ze względu na ich rolę stymulującą gospodarczy rozwój miasta, mogą w pełni liczyć na wsparcie ze strony władz miasta. Szczególnie odnosi się to do firm, które są potencjalnie zainteresowane podjęciem lub rozwinięciem swojej działalności biznesowej w Katowicach i dołączenia do grona inwestorów – mówi Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.

Droga, jaką pokonały Katowice, stając się nowoczesną stolicą liczącej ponad 2 miliony mieszkańców metropolii, jest przykładem transformacji, która dokonała się w całej Polsce. Katowice to nie tylko ok. 300-tysięczne miasto, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej 41 miast i gmin, zamieszkiwanych przez prawie 2,3 mln osób.