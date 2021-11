Katowice wyłącznie z nowymi umowami. Dobry kwartał rynku biurowego

Wolumen transakcji w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 41.500 mkw.

Ten wynik stanowił aż 81,3 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

- Katowicki rynek biurowy pozostaje w fazie stabilnego rozwoju. Ze względu na zaplanowaną wysoką podaż w latach 2022-2023, przewidujemy trend wzrostowy wskaźnika pustostanów. Rośnie zainteresowanie powierzchniami coworkingowymi i biurami serwisowanymi. Stanowią one odpowiedź na bieżące potrzeby najemców, którzy oczekują elastycznych okresów najmu i możliwości szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia zajmowanej powierzchni biurowej – mówi Artur Sutor, partner, dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska.

W trzecim kwartale 2021 r. zasoby powierzchni biurowej w Katowicach przekroczyły 601.500 mkw., powiększając się w ciągu roku o 7,5 proc. W tym okresie do użytku oddano 2 budynki biurowe – część biurową projektu Kolońska Park (7.900 mkw., Dzida-Jazgar) oraz Młyńską.6 (2.600 mkw., UBM Development).

Wolumen transakcji w trzecim kwartale 2021 r. osiągnął poziom 2.400 mkw. i był niższy o 68 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od początku 2021 r. najemcy wynajęli 41.500 mkw., co oznacza wzrost o 22 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W trzecim kwartale odnotowano wyłącznie nowe umowy najmu. Wolumen transakcji za trzeci kwartał 2021 r. to najniższy wynik od ponad sześciu lat. Natomiast dotychczasowy popyt brutto w 2021 roku stanowi 81 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

Do największych umów najmu powierzchni biurowej w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zaliczamy: renegocjację i ekspansję firmy Rockwell Automation (19.500 mkw., A4 Business Park III), nową umowę firmy UPC Polska (4.300 mkw., Global Office Park C) oraz renegocjację firmy UPC Polska (4.200 mkw., Green Park I & II).

Absorpcja za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła zaledwie 5.100 mkw., z czego najwięcej, bo aż 3.700 mkw., katowicki rynek wchłonął w okresie od lipca do września – to wynik o 175 proc. wyższy od zeszłorocznego.

Wskaźnik pustostanów w trzecim kwartale 2021 r. pozostawał w trendzie wzrostowym i na koniec września osiągnął poziom 10,1 proc., co oznacza wzrost o 0,9 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 3,1 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Czynsze wywoławcze w nowoczesnych biurowcach w Katowicach utrzymują się na poziomie od 9 EUR/mkw./mc do 14,5 EUR/mkw./mc (w centrum miasta).