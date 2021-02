Katowice z rekordową podażą biur

Wolumen transakcji w 2020 roku na terenie Katowic wyniósł prawie 65 tys. mkw. i był niższy o 23 proc. od wyniku odnotowanego rok wcześniej. Stanowił on jednak aż 134,6 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019 - wynika z raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Katowicach” firmy doradczej Cresa. Wśród typów transakcji w ubiegłym roku dominowały nowe umowy (69%), następnie renegocjacje (17%) i ekspansje (14%). Rok 2020 był rekordowy dla Katowic pod względem nowej podaży. Zasoby powierzchni biurowej tego miasta powiększyły się aż o 61 tys. mkw., a ponad 160 tys. mkw. pozostaje obecnie w budowie.

- Katowicki rynek biurowy jest nadal jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków regionalnych w Polsce. Pandemia nie wstrzymała decyzji o realizacji nowych projektów biurowych, a kilka z nich zostało jedynie przesuniętych w czasie. W 2020 roku do użytkowania oddano ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej, a największe ukończone inwestycje, czyli Face2Face Business Campus, a także DL Piano, udało się w dużej mierze skomercjalizować. Rok 2020 upłynął również pod znakiem pracy w trybie home office i wprowadzenia hybrydowego modelu pracy. Czas jednak pokazał, że biura są potrzebne firmom. W związku z tym najemcy nie rezygnują z powierzchni biurowej, lecz stawiają na elastyczne podejście do czasu trwania umowy najmu – mówi Elżbieta Golik, Starszy Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Całkowity wolumen transakcji w 2020 roku wyniósł prawie 65.000 mkw. i był niższy o 23% od wyniku odnotowanego rok wcześniej. W ubiegłym roku dominowały nowe umowy (69%), następnie renegocjacje (17%) i ekspansje (14%). W samym czwartym kwartale najemcy podpisali umowy na 30.900 mkw. Wśród typów transakcji w tym okresie dominowały nowe umowy (68%), a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 21% i 11%.

Do największych umów najmu powierzchni biurowej w 2020 r. zaliczamy: umowę przednajmu 16.600 mkw. w biurowcu Global Office Park A2 (wieża) przez ING Tech Poland oraz dwie umowy przednajmu w kompleksie Face2Face Business Campus przez firmę Capgemini (11.000 mkw.) i firmę Honeywell (3.700 mkw.).

Na koniec 2020 roku rynek biurowy w Katowicach dysponował ok. 589.700 mkw. nowoczesnej powierzchni. W ciągu roku jego zasoby powiększyły się aż o 12%, a ich średnioroczne tempo wzrostu w ostatnich 5 latach było na bardzo podobnym poziomie wynoszącym 11%. Czwarty kwartał był najbardziej udany pod względem nowej podaży w 2020 roku. Na katowickim rynku oddano do użytku 30.200 mkw. w ramach 2 budynków: Face2Face B (26.200 mkw., Echo Investment) oraz Global Office Park C (4.000 mkw., Cavatina).

- Rok 2020 był rekordowy dla Katowic pod względem nowej podaży. Zasoby powierzchni biurowej tego miasta powiększyły się aż o 61.000 mkw., a ponad 160.000 mkw. pozostaje obecnie w budowie. Oznacza to, że na katowickim rynku możliwe jest wystąpienie czasowej nadpodaży – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Wskaźnik pustostanów w stolicy Górnego Śląska ukształtował się na koniec czwartego kwartału na poziomie 9,2%, a więc wzrósł o 3,6 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oraz o 2,2 p.p. względem trzeciego kwartału 2020 roku.

Na skutek bardzo wysokiej nowej podaży, której kulminacja przypadła na ostatni kwartał, absorpcja w 2020 roku wyniosła łącznie ponad 37.000 mkw. i była wyższa o 43% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Czynsze wywoławcze w nowoczesnych biurowcach w Katowicach utrzymują się na poziomie od 9 EUR/mkw./mc do 15 EUR/mkw./mc (w centrum miasta).