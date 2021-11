Katowicka inwestycja Cavatina Holding przyciąga nowe technologie

STX Next, polski software house wyspecjalizowany w projektowaniu w języku Python, rozbudowuje swój zespół o rynek katowicki i wprowadza się do nowego biura w ukończonym już budynku Global Office Park C.

STX Next zatrudnia już ponad 400 osób działając w biurach w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Pile, a teraz także i w Katowicach.

Poza tworzeniem oprogramowania w języku Python firma świadczy również usługi z zakresu opracowania i projektowania produktów, stron www (frontend i backend), tworzenia aplikacji mobilnych i ich rozwoju multiplatformowego, uczenia maszynowego, DevOps, a także testowania oprogramowania.

Nowe biuro w Katowicach będzie miało ponad 160 mkw. zapewniając 19 nowych stanowisk pracy.



Global Office Park wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją, dlatego że nie tylko znajduje się w centrum miasta, ale również zapewnia doskonały dostęp do wszystkich głównych śląskich arterii. Podoba nam się nasza nowa przestrzeń biurowa wraz z praktyczną kuchnią, którą mamy do naszego wyłącznego użytku. Myślę, że dla naszych pracowników będzie to miejsce, gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje i gdzie będą mogli spotkać się także po pracy, pograć np. w gry planszowe i poczuć się częścią naszej firmy. Bardzo zależy nam na dobrej, przytulnej atmosferze, żeby pracownicy po prostu lubili tutaj spędzać czas - mówi Krzysztof Michalik, Head of Service Delivery – Katowice.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura oprócz budynku C będą znajdować się także w dwóch 25-piętrowych wieżach o wysokości 104 m i łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni. Nieruchomość zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki. W Katowicach.



- STX Next to kolejny najemca Global Office Park wyspecjalizowany w nowych technologiach. To tylko potwierdza, jak prężnie w Katowicach rozwijają się sektory IT i usług. Przestrzenie oferowane przez Cavatina Holding ewidentnie wpisują się w potrzeby firm rosnących w tych obszarach. GOP to pierwszy tak duży projekt typu mixed-use na Śląsku i pierwsza nasza inwestycja tu. Widzimy potencjał tego miasta, siłę przyciągania nowych inwestorów i, jak widać, umiemy dobrze odpowiedzieć na ich oczekiwania - mówi Tomasz Zydorek, leasing director w Cavatina Holding.

Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Aby zapewnić najemcom jeszcze więcej komfortu w postpandemicznej rzeczywistości, deweloper postanowił certyfikować je także w systemie WELL Health-Safety Rating.