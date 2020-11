Katowicki biurowiec skusił najemcę

DL Piano został wybudowany przez firmę DL Invest Group zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami realizacji projektów mixed use. Realizowane przez DL Invest Group w tej formule kampusy biurowe oprócz dominującej funkcji biurowej dostarczają także duży komponent handlowo-usługowy. W DL Piano znajdziemy drogerię, piekarnię, siłownię, bistro, kawiarnię, ale także między innymi przedszkole. DL Piano o powierzchni ponad 17 tys. mkw. to także jeden z najnowszych budynków biurowych w Katowicach, który do użytku został oddany pod koniec pierwszej połowy 2020 roku.

- Wybierając biuro na siedzibę naszego oddziału kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem naszych pracowników – mówi Mariusz Płaziński, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Regionalny. – Korzenie naszej firmy leżą w Szwecji. Tam powstał Securitas jako firma rodzinna i takie wartości, jak dobro pracownika, kultura i etyka pracy to wartości, na których opiera się nasze funkcjonowanie. Zależało nam więc na tym, aby nasi pracownicy mogli pracować w komfortowej przestrzeni, by mogli łatwo i szybko dojechać do pracy samochodem lub komunikacją miejską. Wielkim atutem DL Piano, na który także zwróciliśmy uwagę, jest bogata oferta handlowo-usługowa dostępna w tym samym budynku, dzięki której nasi pracownicy mogą zrobić podstawowe zakupy, co jest niezmiernie ważne w obecnej sytuacji, kiedy zaleca się ograniczenia w poruszaniu się po mieście – dodaje Mariusz Płaziński.

- W naszych projektach szczególną uwagę przywiązujemy do tego, by przestrzenie biurowe były komfortowe i przyjazne użytkownikom – mówi Aneta Kulik z DL Invest Group. – Nasze pojmowanie komfortu w miejscu pracy nie ogranicza się jednak tylko do przestrzeni w budynku, lecz do całej infrastruktury towarzyszącej. W naszych obiektach biurowych mieszczą się sklepy, przedszkola, siłownie, kawiarnie i restauracje. Dzięki temu pracownicy mogą oszczędzić czas realizując swoje codzienne potrzeby w miejscu pracy – podkreśla Aneta Kulik .