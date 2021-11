Katowicki biurowiec zapełnia się najemcami

Do grona najemców biurowca DL Tower dołączyły firmy ForSec, TÜV Austria i Klinika Nałęcz zajmując około 800 mkw. powierzchni budynku.

DL Tower dostarczy na śląski rynek biurowy 17 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych klasy A.

Projekt jest realizowany przez inwestora i dewelopera, firmę DL Invest Group.

Oddanie DL Tower do użytku planowane jest na I kwartał 2022 roku.

Biurowiec będzie certyfikowany w ekologicznym systemie certyfikacji BREEAM.

- DL Tower powstaje jako element wielofunkcyjnego kompleksu, który odmieni kształt Katowic wprowadzając na Śląsk nowy urbanistyczny układ obliczony na stworzenie społecznościowych miejsc dla mieszkańców, miejsc rozrywki, rekreacji, kulturotwórczych działań oraz komfortowej pracy w postaci nowoczesnych biurowców – podkreśla Aneta Kulik, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- DL Tower to bez wątpienia wyróżniający się w Katowicach projekt biurowy. Równie wyjątkowa jest nasza firma, która na rynek dostarcza unikalnych usług związanych z informatyką śledczą, Security Operations Center (SOC) - całodobowego monitoringu bezpieczeństwa informatycznego firm i instytucji, audytów i szkoleń. Stąd decyzja o wyborze DL Tower na siedzibę - wizytówkę - naszej firmy. Ponadto zastosowane w budynku nowoczesne technologie i materiały mają bezpośrednie przełożenie na komfort pracy naszego Zespołu, co jest dla nas szczególnie ważne przy pracy non stop – mówi Maciej Karmoliński, członek zarządu ForSec.

- DL Tower powstaje zgodnie ze strategią naszej firmy, która zakłada tworzenie miejsc prawdziwie miastotwórczych służących nie tylko najemcom powierzchni biurowych, ale także wszystkim mieszkańcom miasta. Stąd w naszych projektach znajdują się przestrzenie przewidziane pod sklepy, restauracje, kawiarnie, kluby fitness, galerie sztuki, kluby rozrywki, punkty usługowe, placówki medyczne, przedszkola, przestrzenie eventowe i inne funkcje będące względem siebie komplementarnymi i tworzące przyjazne środowisko do życia i pracy – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.