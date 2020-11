Katowicki DL Tower pnie się w górę. Będą biura, również elastyczne

DL Tower to już drugi obiekt biurowy w Katowicach realizowany przez firmę DL Invest Group. W maju przy jednej z głównych arterii miasta: Alei Roździeńskiego, pojawił się biurowiec DL Piano.



Kompleks biurowy przy Alei Korfantego jest jednym z priorytetów w planie rewitalizacji dzielnic Katowic oraz, co warte podkreślenia, symbolem przemian Górnego Śląska – z regionu przemysłowego w region, w którym powstają centra wysoko wyspecjalizowanych usług wspólnych związanych z rynkiem opartym na wiedzy i szeroko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej.



Realizacja DL Tower rozpoczęła się w styczniu. Pandemia nie zatrzymała budowy – prace przebiegają zgodnie z zakładanym harmonogramem. Obecnie trwają prace żelbetowe przy stanie surowym budynku. Gotowe są już dwie kondygnacje podziemne, na których znajdzie się parking na ponad 300 miejsc, w tym miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz parking dla rowerów. Na ukończeniu są prace związane z zakończeniem stropu na poziomie 0 – budynek wyszedł z ziemi i pnie się w górę.

- Nie bez znaczenia dla tej lokalizacji jest nowo projektowany odcinek DTŚ, który będzie przebiegał bezpośrednio przy DL Tower, jako fragment obwodnicy centrum Katowic – ul. Chorzowskiej, która jest najbardziej uciążliwą w godzinach szczytu ulicą – mówi Aneta Kulik, dyrektor Działu Komercjalizacji - Nasz obiekt znajduje się poza tą strefą, zatem umożliwia komfortowy i płynny dojazd samochodem, natomiast dla użytkowników komunikacji miejskiej zapewnione jest doskonałe połączenie z oddalonym o 3 minuty drogi centrum miasta, zarówno komunikacją autobusową oraz tramwajową, z przystankami znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu kampusu.



DL Tower został opracowany w ramach DL Architecture, a jego projekt uwzględnia wiele funkcji, dzięki którym powstaną tu miejsca pracy przyszłości. DL Invest Group jako deweloper pozostający w ramach długoterminowej strategii właścicielem obiektu szczególną uwagę zwraca na jakość i oddziaływanie projektu na otoczenie jego użytkowników co mocno odróżnia go od dewelopera działającego na zasadzie „wybuduj i sprzedaj” którego relacja z najemcą często kończy się na podpisaniu umowy i sprzedaży obiektu.