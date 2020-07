Katowicki Face2Face Business Campus po raz drugi z wiechą

Echo Investment rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Face2Face Business Campus w maju 2018 roku. W styczniu tego roku deweloper oddał do użytku pierwszy, siedmiokondygnacyjny biurowiec o powierzchni blisko 21 tys. mkw. Przy ulicy Żelaznej 4 pracują już, m.in. DAZN i Perform Content. Dla klientów dostępna jest także placówka medyczna Medicover Polska.

– Zaledwie kilka miesięcy po oddaniu pierwszego etapu Face2Face, świętujemy kolejny ważny moment w realizacji inwestycji. Na szczycie drugiego biurowca zawisła symboliczna wiecha, co oznacza, że zakończyliśmy prace przy jego konstrukcji. Jesteśmy w trakcie realizacji prac elewacyjnych. Zamontowaliśmy już 65% elewacji budynku. Wewnątrz kładziemy instalacje oraz skupiamy się na wykończeniu. Zgodnie z harmonogramem, jeszcze w tym roku dostarczymy na katowicki rynek biurowy ponad 26 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Pozwolenie na użytkowanie planowane jest na listopad – relacjonuje Paweł Szarpak, project manager w dziale biur Echo Investment.

Drugi etap Face2Face Business Campus ma 15 kondygnacji, które wznoszą się na wysokość 55 metrów. Gwarantuje to doskonały widok na Katowice z najwyższych pięter biurowca. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci. Budynek już na etapie projektowania uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Wyróżnikiem całego kompleksu jest zielone, wielofunkcyjne patio pomiędzy budynkami. We współpracy z katowickim biurem projektowym Małeccy zaaranżowano tu strefy, które dodadzą energii do kreatywnej pracy lub pozwolą się skupić na szczegółach zadania. Boisko do gry w koszykówkę, strefa chillout z leżakami i ławkami, łąki kwietne – takie rozwiązania sprawiają, że Face2Face będzie przyjaznym miejscem do pracy, sprzyjającym rozwojowi i generowaniu pomysłów.

Od początku katowicka inwestycja Echo Investment cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony najemców. Dobre tempo realizacji idzie w parze z wynajmem powierzchni.

– Wkrótce drugi etap Face2Face otworzy drzwi przed najemcami, którzy uwierzyli w potencjał tej lokalizacji. Z sukcesem wynajęliśmy już ponad 80 proc. powierzchni budynku. Zagrożenie epidemiologiczne, którego doświadczamy, skłania nas, współtwórców przestrzeni społecznych, do myślenia o zupełnie nowych wymiarach jej funkcjonowania Zależy nam, aby pracownicy najemców mogli czuć się w naszych obiektach dobrze i bezpiecznie. Poczucie komfortu jest cechą bardzo indywidualną, ale jako właściciele budynków biurowych chcemy przyczyniać się do jego wzmacniania. Dlatego po zakończeniu realizacji w budynku zostanie wprowadzony program „Piątka dla bezpieczeństwa”, który obejmuje szereg zasad i procedur dotyczących standardów higieny i bezpieczeństwa – zapowiada Joanna Nicińska, leasing manager w dziale biur Echo Investment.

1

2